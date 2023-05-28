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    OLED

    4K телевізор з Ambilight

    55OLED808/12
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    • Розкішний. У всіх аспектах. Розкішний. У всіх аспектах. Розкішний. У всіх аспектах.
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      Energy Label Europe G

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      55OLED808/12
      Загальна оцінка / 5

      Розкішний. У всіх аспектах.

      Реалістичне зображення й повноцінний звук цього OLED-телевізора в поєднанні з дивовижним ореолом Ambilight забезпечують виняткові враження від фільмів і шоу. Темний металевий корпус і безрамковий дизайн випромінюють елегантність. Переглянути усі переваги

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      Розкішний. У всіх аспектах.

      Реалістичне зображення й повноцінний звук цього OLED-телевізора в поєднанні з дивовижним ореолом Ambilight забезпечують виняткові враження від фільмів і шоу. Темний металевий корпус і безрамковий дизайн випромінюють елегантність. Переглянути усі переваги

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        4K телевізор з Ambilight

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        4K телевізор з Ambilight

        • Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight
        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Звук Dolby Atmos
        • Google TV™
        Більше занурення, ніж будь-коли. Телевізор з Ambilight.

        Більше занурення, ніж будь-коли. Телевізор з Ambilight.

        Завдяки функції Ambilight нового покоління світлодіоди за екраном занурюють вас в ореол різнобарвного світла, яке має більше деталей, краще визначене та більше синхронізується з дією, ніж будь-коли раніше! Крім того, можна оживити порожній екран за допомогою підібраної колекції зображень і відео Aurora, які чудово виглядають із підсвічуванням Ambilight.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Яскравий OLED-екран. Побачте кожну деталь навіть у добре освітленому приміщенні.

        Яскравий OLED-екран. Побачте кожну деталь навіть у добре освітленому приміщенні.

        Яскрава панель і реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight забезпечує глибокий чорний колір, а не сірий, і точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Зображення виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися на нього під кутом, і вам не доведеться вимикати світло! Підтримуються усі основні формати HDR.

        Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.

        Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.

        Матова хромована поворотна підставка дозволяє легко розмістити телевізор, а темний металевий корпус і безрамковий дизайн випромінюють стиль. Для зручності використання пульт дистанційного керування оснащений підсвічуванням. Для упаковки телевізора використовується перероблений картон, сертифікований FSC, а для друкованих матеріалів – перероблений папір.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Ласкаво просимо до Голлівуду! OLED-телевізор Philips дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

        Грайте без обмежень і занурюйтесь у неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, блискавична власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка входу дозволяють уповні використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки плавному, надзвичайно чутливому геймплею, неймовірно плавним природним рухам та чудовій графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.

        Голосове керування. Google Асистент. Працює з Alexa.

        Голосове керування. Google Асистент. Працює з Alexa.

        Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa.

        Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

        Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+hue
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • Режим гри
          • Музичний режим Ambilight
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анімація завантаження Ambilight
          Версія Ambilight
          3-стороннє наступного покоління

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          139  см
          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          120  Гц
          Процесор зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Режим PQ зі штучним інтелектом
          • Підтримка CalMAN
          • Покращений режим IMAX
          • Адаптер HDR10+
          • Режим Filmmaker mode
          • HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

          Роздільна здатність – частота оновлення
          • 576p – 50 Гц
          • 640x480 – 60 Гц
          • 720p – 50 Гц, 60 Гц
          • 1920x1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц,
          • 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц.
          • 2560x1440 – 60 Гц, 120 Гц
          • 3840x2160p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц,
          • 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц.

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Android TV

          ОС
          Google TV™
          Попередньо встановлені застосунки
          • Фільми Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Apple TV
          • BBC iPlayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • YouTube Music
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          Ігри у хмарі
          • GeForce Now
          • Stadia

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Дистанційне керування
          з голосом
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Асистент
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Звук

          Аудіо
          • 2.1-канальний
          • Вихідна потужність: 70 Вт (RMS)
          Конфігурація динаміків
          4 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.6.1
          • DTS:X
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization
          • Калібрування кімнати

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          • Супутниковий конектор
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI2
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          • Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
          • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

        • Підтримувані функції відео HDMI

          HDMI 1/2
          • Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с
          • до 4K 120 Гц
          Ігри
          • ALLM
          • AMD FreeSync Premium
          • Dolby Vision гра
          • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          • HGiG
          • Сумісність з Nvidia G-Sync
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • Адаптер HDR10+
          • HLG
          • UHDA

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          TBC
          Клас енергоспоживання для SDR
          невідомо
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          TBC  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          невідомо
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          TBC  кВт-год/1000 год
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Мережевий режим очікування
          2,0  Вт
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Матова хромована підставка EVO

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1225,0  мм
          Висота телевізора
          707,0  мм
          Глибина телевізора
          68,0  мм
          Вага виробу
          18,3  кг
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1225.0  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          773.0  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          230.0  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          21.7  кг
          Ширина коробки
          1420.0  мм
          Висота коробки
          860.0  мм
          Глибина коробки
          160.0  мм
          Вага з упаковкою
          25,6  кг
          Ширина підставки
          500.0  мм
          Висота підставки
          70.0  мм
          Глибина підставки
          230.0  мм
          Висота підставки до нижнього краю телевізора
          70.0  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          300 x 300 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Відгуки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції застосунку Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених застосунків, встановленої операційної системи тощо).
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Застосунок Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Google Асистент доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Асистент доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.
            • Панелі OLED-телевізорів Philips було сертифіковано на відсутність мерехтіння та надокучливих відблисків компанією UL.
            • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
            • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.

            Телевізори Philips

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            the one
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            Додаток для навушників
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