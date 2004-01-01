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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED 48OLED809 4K Ambilight TV
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Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.
Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.
Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.
Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight дарує ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте в набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.
Геометрична поворотна підставка з сатинованого хрому має вражаючий вигляд, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування для телевізора заряджається бездротовим способом і виготовлений з переробленого пластику. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.
Підтримка всіх основних форматів HDR.
Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування* ви можете викликати Google Асистент за допомогою спеціальної кнопки Google на пульті дистанційного керування або ви можете попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa. Без зусиль транслюйте на телевізор контент з iPhone, iPad або Mac. Дивіться фільми з додатків. Показуйте фотографії друзям поруч із вами в кімнаті.*
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