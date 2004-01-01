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    Професійні телевізори

    65HFL7011T/12
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      Професійні телевізори

      65HFL7011T/12

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

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        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

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        У пошуках інновацій

        на базі Android™ та Ambilight

        • Signature, 65 дюймів
        • на базі Android™
        • 4K Ultra HD
        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

        4K UltraHD: вражаючі барви зображення

        Якість зображення 4K UltraHD гарантує вражаючі барви для надчіткого відтворення. Високі показники чіткості та кольоропередачі, а також роздільна здатність, яка в чотири рази перевищує Full HD, – це справжній крок у майбутнє.

        Підсвічування Ambilight: перегляд, який зачаровує та поглинає

        Завдяки цій запатентованій технології Philips екран виглядає ширшим, що сприяє забезпеченню ефекту присутності під час перегляду – м’яке світло з боків екрана телевізора проектується на оточуючу стіну. Колір підсвічування автоматично регулюється відповідно до зображення на екрані. Завдяки функції адаптації до кольору стіни підсвічування завжди ідеально відповідає кольору зображення незалежно від кольору стіни. Підсвічування Ambilight можна налаштовувати відповідно до власних уподобань.

        Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду

        Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.

        AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями

        AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.

        Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.

        Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

        Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Яскравість
          400  кд/м²
          Покращення зображення
          • Pixel Precise UltraHD
          • Perfect Natural Motion
          • Perfect Motion Rate 800 Гц
          • Micro Dimming Pro
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)
          Відображення Wide Color Gamut
          85% NTSC Colour Gamut

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          HDMI 1/2
          До 3840x2160p при 60 Гц
          HDMI 3/4
          До 3840x2160p при 30 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast

        • Android TV

          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Характеристики

          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитри
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          • Стиль зображення
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington
          Керування живленням
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Додатки
          • AppControl
          • Додатки на основі хмари
          • Додатки Android
          • Додаток Philips TV Remote App
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          • Система IPTV
          • Користувацькі додатки
          • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
          годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ/IP
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • CMND & Create
          • Групове керування телевізором
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Вбудовані послуги
          5-денний прогноз погоди
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • SecureMedia
          Генерація доходу
          MyChoice
          Мови
          Налаштування мови гостя
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Тематичні списки

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • VP9
          • Контейнери: AVI, MKV
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          • ASS
          Підтримувані формати зображення
          JPG

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          30  Вт
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Гучномовці
          • 2.1
          • Направлені назад
          Функції звуку
          • DTS Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          &lt; 0,4 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          A
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          126  Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Річне споживання енергії
          184  кВт·год

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Підставка з кантом
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          • Пульт дистанційного керування 22AV1505B/12
          Додатково
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
          • Пульт ДК Bluetooth 22AV1507A/12

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          802.11 ac
          Bluetooth
          • 4.0
          • Ігровий контролер HID
          • Багатоканальний звук
          • Бездротове аудіо (навушники)
          Wi-Fi Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Можливість підключення знизу

          HDMI1
          HDMI 2.0
          Антена
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          USB1
          USB 2.0
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Під’єднання, бічна панель

          USB2
          USB 2.0
          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          USB3
          USB 3.0
          HDMI3
          HDMI 1.4
          HDMI4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм

        • Під’єднання, задня панель

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє живлення
          • 12 В/15 Вт
          • Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48

        • Вдосконалення під’єднання

          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          LAN
          Увімкнення у локальній мережі LAN
          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • DVI (усі роз’єми)
          • MHL 2.0 (HDMI4)

        • Конструкція

          Колір
          Темно-сірий
          Характеристики
          • Алюмінієва рамка
          • 3-стороннє підсвічування Ambilight
          • Напис із підсвіткою

        • Розміри

          Вага виробу
          28,05  кг
          Ширина телевізора
          1453  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1453  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          • M6
          • 400 x 200 мм
          Висота телевізора
          837  мм
          Глибина телевізора
          24/45/66  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          916  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          262  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          28,85  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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