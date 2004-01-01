Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.
У пошуках інновацій
Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.
Професійні телевізори
Усього:
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!
Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.
Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.
Якість зображення 4K UltraHD гарантує вражаючі барви для надчіткого відтворення. Високі показники чіткості та кольоропередачі, а також роздільна здатність, яка в чотири рази перевищує Full HD, – це справжній крок у майбутнє.
Завдяки цій запатентованій технології Philips екран виглядає ширшим, що сприяє забезпеченню ефекту присутності під час перегляду – м’яке світло з боків екрана телевізора проектується на оточуючу стіну. Колір підсвічування автоматично регулюється відповідно до зображення на екрані. Завдяки функції адаптації до кольору стіни підсвічування завжди ідеально відповідає кольору зображення незалежно від кольору стіни. Підсвічування Ambilight можна налаштовувати відповідно до власних уподобань.
Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.
AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.
Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Android TV
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аудіо
Потужність
Аксесуари
Бездротове підключення
Можливість підключення знизу
Під’єднання, бічна панель
Під’єднання, задня панель
Вдосконалення під’єднання
Конструкція
Розміри
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