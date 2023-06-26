Що б ви не дивилися. У що б не грали.

Наш найдоступніший OLED-телевізор наближає вас до всього, що ви любите. Реалістичне зображення, звук Dolby Atmos та захоплюючий ореол Ambilight створюють відчуття перегляду в кінотеатрі будь-якого шоу, фільму та гри. Безпосередньо у вашій вітальні. Переглянути усі переваги