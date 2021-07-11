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    LED

    Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

    65PML9506/12
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуття величі. Насиченість деталями. Відчуття величі. Насиченість деталями. Відчуття величі. Насиченість деталями.
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      LED Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

      65PML9506/12
      Загальна оцінка / 5

      Відчуття величі. Насиченість деталями.

      Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги

      LED Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

      Відчуття величі. Насиченість деталями.

      Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги

      Відчуття величі. Насиченість деталями.

      Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги

      LED Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

      Відчуття величі. Насиченість деталями.

      Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

        Усього:

        Відчуття величі. Насиченість деталями.

        Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV

        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Звук Dolby Atmos
        • 4-стороннє підсвічування Ambilight
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Із 4-стороннім підсвічуванням Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Чудовий варіант для ігор. Надзвичайно низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Чудовий варіант для ігор. Надзвичайно низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з надзвичайно низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR та Freesync для плавних швидких ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.

        Краса на великому екрані. Телевізор Mini LED TV.

        Краса на великому екрані. Телевізор Mini LED TV.

        Телевізор Philips Mini LED TV підтримує всі основні формати HDR і забезпечує справді вражаюче зображення на великому екрані з насиченими чорними тонами та реалістичними кольорами. Більше тисячі інтелектуальних зон підсвічування незалежно зменшують або збільшують свою яскравість для надчіткої контрастності та реалістичної глибини.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.

        Високоякісні матеріали. Від підставки до пульта ДК.

        Високоякісні матеріали. Від підставки до пульта ДК.

        Цей телевізор має високоякісні матеріали, де б ви не глянули. Поліровані металеві краї ніжок прекрасно контрастують з матовою металевою рамкою. М’який, текстурований пульт дистанційного керування, який покритий шкірою, легко як тримати, так і споглядати.

        Просто розумний. Android TV.

        Просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Звук у форматі Multi-Room. DTS Play-Fi

        Звук у форматі Multi-Room. DTS Play-Fi

        DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Висота металевої підставки регулюється для розміщення саундбара.

        Висота металевої підставки регулюється для розміщення саундбара.

        Можна налаштувати висоту підставки цього телевізора для саундбара. Встановіть подовжувачі для підйому підставки, щоб підняти підставку у верхнє положення, і саундбар не блокуватиме низ екрана. Не маєте саундбара? Не потрібно під’єднувати подовжувачі для підйому.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          4-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Підтримка CalMAN
          • Керування кольорами ISF
          • Perfect Natural Motion
          • Широка колірна гама 95% DCI/P3
          • Micro Dimming Premium

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          Підтримка HDMI 2.0.
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          Підтримка HDMI 2.0.

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Spotify
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Супутниковий конектор
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          HDMI eARC
          Так на HDMI2
          Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          • FreeSync Premium
          • Так, на всіх роз’ємах HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164
          Клас енергоспоживання для SDR
          F
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК
          Реєстраційні номери EPREL
          597528
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          149  кВт-год/1000 год
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          93  кВт-год/1000 год

        • Звук

          Аудіо
          • Вихідна потужність: 50 Вт (RMS)
          • 2.1-канальний
          Кодек
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Dolby Atmos
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization
          Конфігурація динаміків
          2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт

        • Розміри

          Глибина коробки
          170,0  мм
          Висота коробки
          995,0  мм
          Ширина коробки
          1600,0  мм
          Вага виробу
          28,0  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          28,6  кг
          Глибина телевізора
          76,4  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          279,6  мм
          Висота телевізора
          830,5  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          858,9 / 898,9  мм
          Ширина телевізора
          1449,0  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1449,0  мм
          Глибина підставки
          279,6  мм
          Висота підставки
          30,0 / 70,0  мм
          Ширина підставки
          806,6 / 1225,8  мм
          Вага з упаковкою
          38,2  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          400 x 200 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування
          • Підставка на стіл
          Батареї в комплекті
          2 батареї AAA

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка зі сріблястим відтінком
          Конструкція підставки
          Металеві клиновидні ніжки

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          • Завантаження ПЗ у фоновому режимі
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Дистанційне керування
          • з голосом
          • з підсвіткою кнопок
          • зі шкірою Muirhead
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Батареї в комплекті: 2 батареї AAA

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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