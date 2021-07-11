Інші елементи комплектації
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Дистанційне керування
- Підставка на стіл
- Батареї в комплекті: 2 батареї AAA
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Відчуття величі. Насиченість деталями.
Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуття величі. Насиченість деталями.
Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги
Відчуття величі. Насиченість деталями.
Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуття величі. Насиченість деталями.
Насичені чорні. Яскраві кольори. Від ігор до фільмів – відчуйте більше із цим телевізором Philips MiniLED TV. Ви отримуєте настільки реалістичне зображення, що захочете простягнути руку і торкнутися. Усе це стало ще більшим і більш захоплюючим завдяки магії 4-стороннього підсвічування Ambilight. Переглянути усі переваги
Телевізор 4K UHD MiniLED Android TV
Усього:
Із 4-стороннім підсвічуванням Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з надзвичайно низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR та Freesync для плавних швидких ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
Телевізор Philips Mini LED TV підтримує всі основні формати HDR і забезпечує справді вражаюче зображення на великому екрані з насиченими чорними тонами та реалістичними кольорами. Більше тисячі інтелектуальних зон підсвічування незалежно зменшують або збільшують свою яскравість для надчіткої контрастності та реалістичної глибини.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.
Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.
Цей телевізор має високоякісні матеріали, де б ви не глянули. Поліровані металеві краї ніжок прекрасно контрастують з матовою металевою рамкою. М’який, текстурований пульт дистанційного керування, який покритий шкірою, легко як тримати, так і споглядати.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
Можна налаштувати висоту підставки цього телевізора для саундбара. Встановіть подовжувачі для підйому підставки, щоб підняти підставку у верхнє положення, і саундбар не блокуватиме низ екрана. Не маєте саундбара? Не потрібно під’єднувати подовжувачі для підйому.
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Функції Smart TV
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