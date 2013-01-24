Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
- Батареї в комплекті: 2 батареї AAA
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Серія Performance: найкраща для перегляду
Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Серія Performance: найкраща для перегляду
Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги
Серія Performance: найкраща для перегляду
Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Серія Performance: найкраща для перегляду
Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.
Налаштуйте ваш телевізор Philips Android TV відповідно до ваших уподобань. Переглядайте Amazon та YouTube цього тижня, чи Rakuten TV та Netflix наступного – без проблем. Чіткий, інтуїтивний інтерфейс дозволяє сконцентруватися на контенті, який ви любите. Переглядайте з легкістю останні серіали з місця, де ви зупинилися, або слідкуйте за новинками.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.
DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.
Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Конструкція
Аксесуари