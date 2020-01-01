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    LED

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    75PUS7805/12
    Загальна оцінка / 5
    • Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight. Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight. Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.
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      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      75PUS7805/12
      Загальна оцінка / 5

      Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.

      Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.

      Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги

      Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.

      Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.

      Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

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        Світлодіодний телевізор 4K HDR Smart TV

        • Телевізор 189 см (75 д.) із Ambilight
        • Підтримка основних форматів HDR
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • Вбудований помічник Alexa
        Магія Ambilight. Лише від Philips.

        Магія Ambilight. Лише від Philips.

        З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.

        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Вбудований помічник Alexa. Ваш голос – ваш пульт.

        Вбудований помічник Alexa. Ваш голос – ваш пульт.

        Тепер ви можете керувати своїм телевізором Philips Smart TV за допомогою голосу. Перемикайте канали, попросивши Alexa. Переходьте в режим ігрової консолі. Керуйте розумними пристроями (наприклад, світильниками і термостатом). За допомогою Alexa ви все це можете робити і навіть більше.

        Saphi Smart TV. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        Saphi Smart TV. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Із технологією Philips HDR10+ зображення є більш захоплюючим та реалістичним. Динамічні метадані дозволяють телевізору регулювати рівні яскравості в кожному окремому кадрі. Від яскравого неба до храмів зі свічками – кольори виглядають реальними. Зберігаються оригінальні деталі. Контрастність бездоганна.

        Доступ до програм (зокрема Netflix та Prime Video) натисненням однієї кнопки.

        Доступ до програм (зокрема Netflix та Prime Video) натисненням однієї кнопки.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та Amazon Prime Video.

        Працює з Google Помічником

        Тепер ви можете керувати Saphi TV за допомогою пристроїв Google, таких як Google Home, Google Nest та Google Nest mini. Дивіться і відтворюйте улюблений потоковий контент на Saphi TV за допомогою пристроїв Google.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Музичний режим Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Режим гри
          • Режим розслаблюючого світла
          • Адаптація до кольору стіни

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75  дюймів
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 1700 PPI
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Дублювання екрана
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Голосовий помічник*
          • Вбудований помічник Amazon Alexa
          • Пульт ДК з мікрофоном

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          • Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2
          • Подвійний діапазон
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          352910
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          134  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          261  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • 5-смуговий еквалайзер
          • Чіткий діалог
          • Нічний режим
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Розміри

          Ширина коробки
          1899,0  мм
          Висота коробки
          1116,0  мм
          Глибина коробки
          200,0  мм
          Ширина телевізора
          1683,2  мм
          Висота телевізора
          974,4  мм
          Глибина телевізора
          93,7  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1683,2  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          992,2  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          299,4  мм
          Вага виробу
          33,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          34,0  кг
          Вага з упаковкою
          42,3  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          600 x 400 мм
          Глибина підставки
          299,4  мм
          Висота підставки
          17,8  мм
          Ширина підставки
          800 / 1364  мм

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Пластикова бронзова рамка
          Конструкція підставки
          Підставка з виїмкою зі сріблястим відтінком

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Працює з Google Помічником у країнах, де цю функцію представлено Google.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Пориньте в легендарні й ексклюзивні фільми від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars та National Geographic, доступні на телевізорах Philips Android TV.
            • Додаток Disney+ доступний на всіх телевізорах Philips Android TV. Додаток Disney+ недоступний на телевізорах Philips Saphi Smart TV. Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації.

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