Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.