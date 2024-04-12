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4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
4K телевізор з Ambilight
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Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Технологія Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Ваш телевізор з Ambilight і HDMI 2.1 дозволяє в повній мірі використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та плавній графіці. Зробіть той стрибок, розверніться або ідеально заверніть за ріг! Підтримуються стандарти VRR та Freesync. Режим гри Ambilights дарує ще більше вражень.
Ви отримаєте чудовий, чистий звук телевізора відразу після розпакування. Якщо вам потрібно більше, бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари і бездротові гучномовці по всій оселі. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, використовуючи телевізор як центральний гучномовець.
Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Google керувати телевізором через пристрої з підтримкою Google Assistant.
Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K (UHD) Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.
Телевізор The One прекрасно вписується в будь-який інтер’єр, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Чудовий звук телевізора. Легко додавати саундбари або гучномовці.
Повна сумісність із Matter і Control4 означає, що ви можете легко інтегрувати The One в існуючу мережу розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою голосу, ви також можете натиснути кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, щоб попросити Alexa. Або попросіть Google через пристрої з підтримкою Google Assistant.
Сумісність із Matter і Control4.
Ambilight
Зображення/дисплей
Тюнер/Прийом/Передача
Smart TV
Функції Smart TV
Мультимедійні застосунки
Звук
Під'єднання
Підтримувані функції відео HDMI
Карта енергоспоживання ЄС
Потужність
Аксесуари
Конструкція
Розміри
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