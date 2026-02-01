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Більше не доступний

Радіогодинник

AJ4300W/12

Розпочніть день по-своєму!

Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою.

Переглянути всі переваги

Розпочніть день по-своєму!

  • FM, цифрове налаштування

  • Два будильники

  • Збереження налаштувань часу/будильника

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

Тривалість відтворення радіо Philips можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.

Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

Технічні характеристики

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