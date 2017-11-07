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Більше не доступний
AZ1816/12
Стереотюнер FM/MW
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.0
з 5
1
Відгук
Radovan
07/11/2017
Slovensko
Celkom dobrý, ale nedokáže prehrávať dlhšie MP3
Primeraný cene. Chyba - nedokáže ale prehrávať dlhšie MP3.
Цей відгук про AZ1816 CD Soundmachine
Цей відгук про AZ1816 CD Soundmachine