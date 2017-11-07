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Більше не доступний

AZ1816 CD Soundmachine

AZ1816/12

3

| (1) Відгук

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Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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3.0

з 5

1

Відгук

5
4
2
1

07/11/2017

Slovensko

Slovensko

Celkom dobrý, ale nedokáže prehrávať dlhšie MP3

Primeraný cene. Chyba - nedokáže ale prehrávať dlhšie MP3.

Цей відгук про AZ1816 CD Soundmachine

Цей відгук про AZ1816 CD Soundmachine

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