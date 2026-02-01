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Більше не доступний

AZ5836 CD Soundmachine

AZ5836/58

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MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.

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