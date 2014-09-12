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    Програвач компакт-дисків

    AZB500/12
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди
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      Програвач компакт-дисків

      AZB500/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги

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        Програвач компакт-дисків

        Програвач компакт-дисків

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        Усього:

        Насолоджуйтеся музикою усюди

        • DAB
        • CD
        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

        DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування

        Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

        Відтворення дисків CD, CD-R та CD-RW

        Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

        Можливість програмування 20 доріжок CD

        Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM стерео
          RDS
          • Тип програми
          • Радіотекст
          • Назва станції
          DAB/DAB+
          • Інформаційний дисплей
          • Меню
          • Розумне сканування
          Тип антени
          Телескопічне

        • Звук

          Покращення звуку
          Динамічне підсилення низьких частот
          Звукова система
          Стерео
          Діаметр динаміків
          3-дюймовий
          Регулювання гучності
          поворотний

        • Гучномовці

          Вбудовані динаміки
          2

        • Відтворення аудіо

          Відтворення з носіїв
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режими відтворення дисків
          • Швидка прокрутка вперед/назад
          • Пошук наступної/попередньої доріжки
          • Повторюване відтворення
          • Довільне відтворення
          Тип завантаження
          Вгорі
          Програмовані доріжки
          20

        • Під'єднання

          3,5-мм стерео, лінійний вхід
          (АУДІОВХІД)

        • Зручність

          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В
          Тип батареї
          LR14
          Напруга батареї
          1,5  В
          Кількість батарей
          6

        • Аксесуари

          Гарантія
          Гарантійний талон
          Посібник користувача
          кілька мов

        • Розміри

          Глибина упаковки
          158  мм
          Висота упаковки
          275  мм
          Ширина упаковки
          326  мм
          Глибина виробу
          133  мм
          Висота виробу
          240  мм
          Ширина виробу
          300  мм
          Вага
          2  кг
          Вага з упаковкою
          2,4  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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