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- Кабель змінного струму
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
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Насолоджуйтеся музикою усюди
Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою усюди
Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся музикою усюди
Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою усюди
Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків Переглянути усі переваги
Програвач компакт-дисків
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Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Відтворення аудіо
Під'єднання
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
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