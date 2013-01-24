Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Кабель VGA
- Посібник користувача на CD-ROM
- Короткий посібник
- Додаткові аксесуари: Підставка на стіл
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Передавайте свої повідомлення зі стилем
Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Передавайте свої повідомлення зі стилем
Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги
Передавайте свої повідомлення зі стилем
Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Передавайте свої повідомлення зі стилем
Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги
Інформаційний дисплей
Ціна магазину Philips
Усього:
Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.
Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.
Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.
Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.
Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Під’єднуйте кілька дисплеїв для створення відеостіни із щонайбільше 150 дисплеїв за допомогою послідовного з’єднання VGA, покращуючи перегляд. Вони чудово поглинають увагу аудиторії та такі ж прості у встановленні – додаткове апаратне забезпечення не потрібне.
Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.
Зображення/дисплей
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Розміри
Різне
Умови експлуатації
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Звук
Розміри упаковки