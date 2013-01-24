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    Інформаційний дисплей

    BDL4771V/00
    Загальна оцінка / 5
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      Інформаційний дисплей

      BDL4771V/00
      Загальна оцінка / 5

      Передавайте свої повідомлення зі стилем

      Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Інформаційний дисплей

      Передавайте свої повідомлення зі стилем

      Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги

      Передавайте свої повідомлення зі стилем

      Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Інформаційний дисплей

      Передавайте свої повідомлення зі стилем

      Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними. Переглянути усі переваги

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        Інформаційний дисплей

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        завдяки цьому високоефективному дисплею

        • 119 см (47 дюймів)
        • Full HD
        Послідовне з’єднання DVI

        Послідовне з’єднання DVI

        Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.

        SmartPower для економії енергії

        SmartPower для економії енергії

        Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

        Багато функцій. Один дріт

        Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.

        Керування мережею: RJ45

        Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.

        Роз’єм для дисплея для підтримки швидшої графіки

        Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.

        РК-дисплей Full HD 1920x1080p

        Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

        Тонка рамка для стильного вигляду

        Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.

        Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

        Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

        Наскрізний канал VGA

        Під’єднуйте кілька дисплеїв для створення відеостіни із щонайбільше 150 дисплеїв за допомогою послідовного з’єднання VGA, покращуючи перегляд. Вони чудово поглинають увагу аудиторії та такі ж прості у встановленні – додаткове апаратне забезпечення не потрібне.

        Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

        Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          119,4  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          47  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          700  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Час відповіді (типовий)
          9  мсек.
          Формат кадру
          16:9
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Крок піксела
          0,54 x 0,54 мм
          Кольори дисплею
          1,07 мільярда відтінків
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • Послідовна розгортка
          • Покращення динамічної контрастності

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Батареї для пульта ДК
          • Кабель змінного струму
          • Кабель VGA
          • Посібник користувача на CD-ROM
          • Короткий посібник
          Додаткові аксесуари
          Підставка на стіл

        • Під'єднання

          ПК
          • Вхід VGA D-Sub 15HD
          • Вихід VGA D-Sub 15HD
          • RJ45
          • RS232 D-Sub9
          • Вихід RS232 D-sub9
          Вхід AV
          • DVI-D x1
          • Компонентне (BNC) x1
          Інші з’єднання
          • Роз’єм для дисплея
          • Вихід DVI
          • USB
          • HDMI
          • Вихід змінного струму
          Аудіо-відеовихід
          Аудіо (Л/П) x1

        • Зручність

          Встановлення
          • Вертикальне
          • Горизонтальне
          Коміркова матриця
          До 5 x 5
          Картинка в картинці
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Наскрізний канал сигналу
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Функції економії енергії
          • Датчик зовнішньої підсвітки
          • Smart Power
          Упаковка
          Коробка, придатна для повторного використовувати
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45

        • Розміри

          Товщина рамки
          20 мм
          Ширина телевізора
          1080  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          41,6  дюймів
          Висота телевізора
          625,2  мм
          Висота телевізора (у дюймах)
          23,0  дюймів
          Глибина телевізора
          127  мм
          Вага виробу
          29  кг
          Вага виробу (у фунтах)
          63,9  фнт.
          Кріплення VESA
          200 x 400 мм
          Глибина телевізора (у дюймах)
          5,1  дюймів

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • FCC, клас B
          • UL/cUL
          • CCC
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          Гарантія
          3-річна гарантія у цілому світі

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Відносна вологість
          5–90  %
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          60 000  годин(-и)

        • Потужність

          Споживання (режим роботи)
          Тип. 155 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Відеоформати
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 12 Вт (RMS)

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          87 12581 65062 9
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Кабель VGA
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник
        • Додаткові аксесуари: Підставка на стіл

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