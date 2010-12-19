Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    РК-монітор

    BDL5571V/00
    Загальна оцінка / 5
    • Передавайте дивовижне зображення Передавайте дивовижне зображення Передавайте дивовижне зображення
      -{discount-value}

      РК-монітор

      BDL5571V/00
      Загальна оцінка / 5

      Передавайте дивовижне зображення

      Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      РК-монітор

      Передавайте дивовижне зображення

      Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги

      Передавайте дивовижне зображення

      Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      РК-монітор

      Передавайте дивовижне зображення

      Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        РК-монітор

        РК-монітор

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Передавайте дивовижне зображення

        із РК-дисплеєм із діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою

        • 140 см (55 дюймів)
        • Full HD

        РК-дисплей Full HD 1920x1080p

        Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

        Тонка рамка для стильного вигляду

        Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.

        Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

        Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

        Модуль для виходу DVI

        Додатковий модуль DVI дозволяє створити цифрову відеостіну з 9 дисплеїв у конфігурації 3 x 3. Просто вставте модуль у відкрите гніздо на бічній панелі дисплея, а потім під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея для створення найбільш вражаючої відеостіни.

        Багато функцій. Один дріт

        Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.

        Керування мережею: RJ45

        Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.

        Панель 120 Гц

        Насолоджуйтеся вражаюче чітким відеозображенням завдяки панелі 120 Гц. Навіть швидкі сцени відтворюються без розмиття, що покращує перегляд.

        Роз’єм для дисплея для підтримки швидшої графіки

        Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.

        Висока яскравість для чіткішого зображення

        Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

        Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

        Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          140  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          55  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Крок піксела
          0,63 x 0,63 мм
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          700  кд/м²
          Кольори дисплею
          1,06 мільярда відтінків
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1300:1
          Час відгуку (типовий)
          10  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • Послідовна розгортка
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          Технологія дисплея
          Панель 120 Гц

        • Під'єднання

          ПК
          • Вхід VGA D-Sub 15HD
          • Вихід VGA D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • Вихід RS232 D-sub9
          • 1 x 3,5-мм аудіовхід для комп’ютера
          • RJ45
          Вхід AV
          • HDMI x1
          • Аудіо (Л/П) x2
          • Компонентне (BNC) x1
          Аудіо-відеовихід
          Аудіо (Л/П) x1
          Інші з’єднання
          • Роз’єм для дисплея
          • USB
          • Вихід змінного струму
          • Роз’єм для зовнішнього гучномовця

        • Зручність

          Встановлення
          • Вертикальне
          • Горизонтальний
          Картинка в картинці
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Коміркова матриця
          5 x 5
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низький рівень яскравості
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • VGA
          • DVI (додатково)
          Просте встановлення
          • Вихід змінного струму
          • Ручки для транспортування
          • Розумна вставка
          Функції економії енергії
          • Датчик зовнішньої підсвітки
          • Smart Power
          Функції керування безпекою
          • Керування нагріванням
          • Датчик температури
          Характеристики зображення
          Вдосконалене регулювання кольорів
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45
          Упаковка
          Коробка, придатна для повторного використовувати

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 12 Вт (8 Ом)

        • Потужність

          Споживання (режим роботи)
          Тип. 214 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт (один дріт та активний RS232)

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Відеоформати
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Розміри

          Товщина рамки
          19,5 мм,/0,8 д.
          Кріплення для розумного встановлення
          300 x 320 x 64
          Висота телевізора (з підставкою)
          773.2  мм
          Розумна вставка у дюймах (ШxВxГ)
          11,81 x 11,89 x 2,52
          Висота виробу (з підставкою) (у дюймах)
          30.4  дюймів
          Ширина телевізора
          1252,1  мм
          Вага виробу
          38,7  кг
          Глибина телевізора (з підставкою)
          405.1  мм
          Висота телевізора
          722,9  мм
          Глибина телевізора
          121,8  мм
          Глибина виробу (з підставкою) (у дюймах)
          15.95  дюймів
          Ширина телевізора (у дюймах)
          49,3  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          28.5  дюймів
          Настінне кріплення
          400x400 мм (виріб), 100x100 мм (розумна вставка)
          Глибина телевізора (у дюймах)
          4,8  дюймів
          Вага виробу (у фунтах)
          85,1  фнт.

        • Розміри виробу

          Ширина
          125  см
          Висота
          72.29  см
          Глибина
          12.3  см
          Вага
          26.4  кг
          Висота (з підставкою)
          102.2  см
          Глибина (з підставкою)
          42.3  см
          Вага (з підставкою)
          55.5  кг

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          60 000  годин(-и)
          Відносна вологість
          5–90  %

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Батареї для пульта ДК
          • Кабель змінного струму
          • Кабель VGA
          • Посібник користувача на CD-ROM
          • Короткий посібник
          Додаткові аксесуари
          Модуль для виходу DVI (CRA71)
          Підставка
          BM05211

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          Гарантія
          Європа/Північна Америка: 3 роки
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • FCC, клас B
          • CCC
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • UL/cUL

        • Розміри упаковки

          Висота
          105  см
          Ширина
          167  см
          Глибина
          30  см
          Вага нетто
          38.7  кг
          Вага брутто
          42.3  кг
          Вага тари
          3.6  кг
          Код EAN
          87 12581 57932 6
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Кабель VGA
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник
        • Додаткові аксесуари: Модуль для виходу DVI (CRA71)

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.