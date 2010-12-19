Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Кабель VGA
- Посібник користувача на CD-ROM
- Короткий посібник
- Додаткові аксесуари: Модуль для виходу DVI (CRA71)
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Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Передавайте дивовижне зображення
Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги
Передавайте дивовижне зображення
Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Передавайте дивовижне зображення
Транслюйте свої маркетингові повідомлення зі стилем завдяки РК-дисплею з діагоналлю 140 см (55 д.) і тонкою рамкою. Він такий тонкий, що прикує до себе увагу Вашої аудиторії. Переглянути усі переваги
РК-монітор
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Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.
Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Додатковий модуль DVI дозволяє створити цифрову відеостіну з 9 дисплеїв у конфігурації 3 x 3. Просто вставте модуль у відкрите гніздо на бічній панелі дисплея, а потім під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея для створення найбільш вражаючої відеостіни.
Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.
Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.
Насолоджуйтеся вражаюче чітким відеозображенням завдяки панелі 120 Гц. Навіть швидкі сцени відтворюються без розмиття, що покращує перегляд.
Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.
Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.
Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Розміри виробу
Умови експлуатації
Аксесуари
Різне
Розміри упаковки
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