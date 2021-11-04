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Один пристрій для понад 10 зачісок
5 насадок та аксесуарів
Посібник зі стилю
Технологія OneClick
80-мм розпрямлюючі пластини для ідеального елегантного вигляду.
25-мм циліндр для завивки ідеальних тугих чи вільних локонів.
У комплекті посібник зі стилю для створення більше 10 зачісок, 2 резинки для волосся для легкої укладки та петля для волосся з експериментування із зачісками.
4.8
з 5
34
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Плюси
Суцільні плюси
Мінуси
Недоліків не знайшла
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Плюси
Делает идеальные кудри и волны
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ірина19
27/10/2021
Україна
Прекрасний мультистайлер
Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер