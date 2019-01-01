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Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виберіть свою зачіску
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Виберіть свою зачіску
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виберіть свою зачіску
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Мультистайлер
Усього:
80-мм розпрямлюючі пластини для ідеального елегантного вигляду.
25-мм циліндр для завивки ідеальних тугих чи вільних локонів.
У комплекті посібник зі стилю для створення більше 10 зачісок, 2 резинки для волосся для легкої укладки та петля для волосся з експериментування із зачісками.
Змінювати насадки ще ніколи не було так легко та швидко завдяки дизайну мультистайлера OneClick. Просто натисніть і посуньте кнопку, тримаючи за холодний носик для розблокування.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Аксесуари
Технічні характеристики
Характеристики
Насадки
Обслуговування