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    StyleCare

    Мультистайлер

    BHH811/00
    Загальна оцінка / 5
    • Виберіть свою зачіску Виберіть свою зачіску Виберіть свою зачіску
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      StyleCare Мультистайлер

      BHH811/00
      Загальна оцінка / 5

      Виберіть свою зачіску

      Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

      StyleCare Мультистайлер

      Виберіть свою зачіску

      Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

      Виберіть свою зачіску

      Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

      StyleCare Мультистайлер

      Виберіть свою зачіску

      Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 10 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

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        Понад 10 образів із посібником зі стилю

        • Один пристрій для понад 10 зачісок
        • 5 насадок та аксесуарів
        • Посібник зі стилю
        • Технологія OneClick
        80-мм щипці для розпрямлення волосся для елегантного вигляду

        80-мм щипці для розпрямлення волосся для елегантного вигляду

        80-мм розпрямлюючі пластини для ідеального елегантного вигляду.

        25-мм циліндр для завивки тугих чи вільних локонів

        25-мм циліндр для завивки тугих чи вільних локонів

        25-мм циліндр для завивки ідеальних тугих чи вільних локонів.

        Посібник зі стилю та 3 корисні аксесуари для волосся для створення більше 10 зачісок

        Посібник зі стилю та 3 корисні аксесуари для волосся для створення більше 10 зачісок

        У комплекті посібник зі стилю для створення більше 10 зачісок, 2 резинки для волосся для легкої укладки та петля для волосся з експериментування із зачісками.

        Технологія OneClick для швидкої та легкої зміни насадок

        Технологія OneClick для швидкої та легкої зміни насадок

        Змінювати насадки ще ніколи не було так легко та швидко завдяки дизайну мультистайлера OneClick. Просто натисніть і посуньте кнопку, тримаючи за холодний носик для розблокування.

        Професійна висока температура для неперевершених результатів

        Професійна висока температура для неперевершених результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

        Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.

        Захисне керамічне покриття

        Захисне керамічне покриття

        Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Резинка для волосся
          2
          Петля для волосся
          Так
          Посібник зі стилю
          з 10 простими зачісками

        • Технічні характеристики

          Напруга
          110–240 В
          Розмір пластини
          Плойка 90 мм
          Тип нагрівача
          PTC
          Гак для зберігання
          Так
          Довжина кабелю
          1,8 м
          Температура укладки
          До 210 °C
          Час нагрівання
          60 s

        • Характеристики

          Холодний носик
          Так
          Гнучкий шнур
          Так
          Діаметр циліндра
          25 mm
          Покриття частин, які нагріваються
          Керамічне покриття
          Технологія розблокування OneClick
          Так
          Розмір щипців для розпрямлення волосся
          30x80 мм

        • Насадки

          Плойка
          Так
          Щипці для розпрямлення волосся
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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