Цифрові налаштування температури для Вашого типу волосся

Цифрові налаштування температури від 150 C до 200 C дозволяють вибрати найкращу температуру для Вашого типу волосся. Максимальна температура 200 C гарантує ідеальні зачіски навіть на густому волоссі з мінімальним негативним впливом на нього.