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  • Фотографія використовуваного виробу
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  • Фотографія емоційної вигоди
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  • Основна використовувана фотографія
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  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Фотографія емоційної вигоди
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  • Фотографія емоційної вигоди
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Більше не доступний

Мультистайлер для об’ємних зачісок

BHH814/00

Привабливість та об’єм – це легко

Змініть свій стиль за допомогою нашого першого мультистайлера з унікальною поворотною ручкою. Можна легко створювати різноманітні зачіски – об’ємні та прямі, локони та завитки. Щоб вкладати волосся, просто повертайте унікальну поворотну ручку стайлера.

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Перший мультистайлер з унікальною поворотною ручкою

Привабливість та об’єм – це легко

  • Мультистайлер

  • "Все в одному"

  • З унікальною поворотною ручкою

Об’ємні та прямі зачіски, локони та завитки одним повертанням наконечника

Об’ємні та прямі зачіски, локони та завитки одним повертанням наконечника

Бути привабливою стало набагато простіше та доступніше. Мова не про складні зачіски, а про швидку та легку укладку волосся. За допомогою мультистайлера для об’ємних зачісок Philips можна легко змінити свій вигляд: можна вкласти пряме волосся, локони чи завитки лише одним повертанням наконечника. Виглядати дивовижно ще ніколи не було так легко.

Інноваційна вигнута форма із захисними щетинками

Інноваційна вигнута форма із захисними щетинками

Інноваційна вигнута форма мультистайлера із захисними щетинками дозволяє безпечно тримати стайлер близько до голови для створення видимого об’єму від коренів. Просто покладіть пасмо волосся на вигнуту поверхню та утримуйте кілька секунд. Що б Ви не хотіли – пряме волосся чи кучеряве, – Ваше волосся уже матиме об’єм від коренів.

Функція іонізації і турмалінове керамічне покриття

Функція іонізації і турмалінове керамічне покриття

Мультистайлер для об’ємних зачісок Philips має турмалінове керамічне покриття для гладенького ковзання і зменшення наелектризованості волосся під час укладки. Функція іонізації додатково зменшує сплутування і додає блиску для прекрасного, гладенького волосся.

Технічні характеристики

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