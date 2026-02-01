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Більше не доступний
BHH814/00
Привабливість та об’єм – це легко
Змініть свій стиль за допомогою нашого першого мультистайлера з унікальною поворотною ручкою. Можна легко створювати різноманітні зачіски – об’ємні та прямі, локони та завитки. Щоб вкладати волосся, просто повертайте унікальну поворотну ручку стайлера.
Мультистайлер
"Все в одному"
З унікальною поворотною ручкою
Бути привабливою стало набагато простіше та доступніше. Мова не про складні зачіски, а про швидку та легку укладку волосся. За допомогою мультистайлера для об’ємних зачісок Philips можна легко змінити свій вигляд: можна вкласти пряме волосся, локони чи завитки лише одним повертанням наконечника. Виглядати дивовижно ще ніколи не було так легко.
Інноваційна вигнута форма мультистайлера із захисними щетинками дозволяє безпечно тримати стайлер близько до голови для створення видимого об’єму від коренів. Просто покладіть пасмо волосся на вигнуту поверхню та утримуйте кілька секунд. Що б Ви не хотіли – пряме волосся чи кучеряве, – Ваше волосся уже матиме об’єм від коренів.
Мультистайлер для об’ємних зачісок Philips має турмалінове керамічне покриття для гладенького ковзання і зменшення наелектризованості волосся під час укладки. Функція іонізації додатково зменшує сплутування і додає блиску для прекрасного, гладенького волосся.
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