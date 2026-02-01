Об’ємні та прямі зачіски, локони та завитки одним повертанням наконечника

Бути привабливою стало набагато простіше та доступніше. Мова не про складні зачіски, а про швидку та легку укладку волосся. За допомогою мультистайлера для об’ємних зачісок Philips можна легко змінити свій вигляд: можна вкласти пряме волосся, локони чи завитки лише одним повертанням наконечника. Виглядати дивовижно ще ніколи не було так легко.