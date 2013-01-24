Щітка для пілінгу тіла
Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щітка для пілінгу тіла
Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги
Щітка для пілінгу тіла
Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щітка для пілінгу тіла
Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги
Наша нова щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.
Для лагідного і комфортного використання у душі або ванні, з нековзкою ручкою для оптимального вологого і сухого використання.
Головки для догляду за тілом дозволять зробити процедуру догляду, як-от видалення волосся тощо, більш персоналізованою та зручною.
Сумісна лише з Philips Satinelle Prestige.
Аксесуари
Простота у користуванні