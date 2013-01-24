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Satinelle Prestige

Щітка для пілінгу тіла

BRE394/20
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Щітка для пілінгу тіла Щітка для пілінгу тіла Щітка для пілінгу тіла
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    Satinelle Prestige Щітка для пілінгу тіла

    BRE394/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Prestige Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги

    Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Prestige Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла

    Щітка для пілінгу тіла для чистої, гладенької шкіри. Можна використовувати з усіма ручками Satinelle Prestige. Щотижневий пілінг для усіх типів шкіри. Переглянути усі переваги

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      Щітка для пілінгу тіла

      Для використання з усіма ручками Satinelle Prestige

      • Для ніг і тіла
      • Заміняйте кожні 3 місяці
      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Наша нова щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

      Для лагідного і комфортного використання у душі або ванні, з нековзкою ручкою для оптимального вологого і сухого використання.

      Головки для догляду за тілом для персоналізованих та зручних рішень

      Головки для догляду за тілом дозволять зробити процедуру догляду, як-от видалення волосся тощо, більш персоналізованою та зручною.

      Змінна насадка-щітка

      Сумісна лише з Philips Satinelle Prestige.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для пілінгу тіла
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Сумісність із
        Satinelle Prestige

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