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Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

Більше не доступний

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Satinelle AdvancedЕпілятор для вологого та сухого використання

BRE605/00

Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Стислий посібник - English (US)

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 13 April 2022

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 104 kB
  • 18 April 2022

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