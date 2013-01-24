Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

AquaTrio Pro

FC7088/01
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Пилососить, миє і висушує за один раз Пилососить, миє і висушує за один раз Пилососить, миє і висушує за один раз
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    AquaTrio Pro

    FC7088/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Пилососить, миє і висушує за один раз

    Пилосос AquaTrio Pro одночасно пилососить, миє і висушує, заощаджуючи до 50% часу і зусиль*. Потужні та м’які щітки з мікрофібри ефективно видаляють бруд і плями. Для чудових видимих результатів вологого прибирання твердої підлоги**. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    AquaTrio Pro

    Пилососить, миє і висушує за один раз

    Пилосос AquaTrio Pro одночасно пилососить, миє і висушує, заощаджуючи до 50% часу і зусиль*. Потужні та м’які щітки з мікрофібри ефективно видаляють бруд і плями. Для чудових видимих результатів вологого прибирання твердої підлоги**. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all wet-vacuum-cleaner

      Пилососить, миє і висушує за один раз

      Видимі результати вологого прибирання твердої підлоги

      • 3-в-1: пилососить, миє і висушує
      • Технологія Triple-Acceleration
      • Видиме вологе прибирання
      • Будь-яка тверда підлога
      Вдосконалена ефективність прибирання для ідеальних результатів

      Вдосконалена ефективність прибирання для ідеальних результатів

      - Пилососить: потужна технологія Aqua Cyclone втягує і видаляє усю розлиту рідину, бруд і пил - Миє: щітки з мікрофібри, які обертаються в різні сторони, розпилюють чисту воду для ефективного видалення бруду і пилу. Весь бруд розчиняється у воді та поміщається в окремий резервуар. - Висушує: швидке обертання щіток створює потік повітря, після якого підлога залишається майже сухою

      Ефективне прибирання холодною/теплою водою, із/без засобу для чищення

      Ефективне прибирання холодною/теплою водою, із/без засобу для чищення

      AquaTrio Pro забезпечує відмінні результати з використанням холодної або теплої води з-під крана. За необхідності можна також додати миючий засіб. Використовуйте засоби для чищення підлоги, які утворюють мало піни або взагалі її не утворюють і підходять для Вашого типу твердої підлоги.

      Окремі резервуари для чистої та брудної води

      Окремі резервуари для чистої та брудної води

      Завдяки окремим резервуарам для чистої та брудної води, Ви завжди прибираєте чистою водою. Увесь бруд та алергени залишаються у резервуарі для брудної води.

      Підлога висихає на 50 % швидше, ніж у разі звичайного миття

      Підлога висихає на 50 % швидше, ніж у разі звичайного миття

      Підлога висихає на 50 % швидше порівняно зі звичайним миттям.

      Ідеальний варіант для будь-якої твердої підлоги**

      Ідеальний варіант для будь-якої твердої підлоги**

      Ідеально для твердих підлог (які можна мити): дерев’яної підлоги, паркету, ламінату, вінілу/лінолеуму, кераміки/плитки, мармуру/природного каменю.

      Повний резервуар для води дозволяє прибрати ділянку площею більше 60 м²

      Повний резервуар для води дозволяє прибрати ділянку площею більше 60 м²

      Один повний резервуар ємністю 700 мл дозволяє прибрати більше 60 м2 твердої підлоги; прибирання великих площ лише з мінімальною кількістю води.

      Щітки, які швидко обертаються та чистяться самі під час використання

      Щітки, які швидко обертаються та чистяться самі під час використання

      Щітки чистяться самі під час використання. Завдяки відцентровій силі зібраний з підлоги бруд та вода викручуються зі щіток у резервуар для брудної води. Для оптимального чищення заміняйте щітки AquaTrio Pro кожні 6 місяців (FC8054).

      Заощадження до 50 % енергії. Заощадження до 70 % води*

      Заощадження до 50 % енергії. Заощадження до 70 % води*

      Високоефективна потужність дозволяє зекономити до 50% енергії порівняно з використанням звичайного пилососа. Також потрібно на 70% менше води порівняно з вологим прибиранням.

      Пристрій очищується сам завдяки лотку для промивання

      Пристрій очищується сам завдяки лотку для промивання

      AquaTrio Pro очищується сам. Просто поставте пристрій на спеціальний лоток для промивання, налийте в цей лоток чашку води з-під крана та увімкніть його на кілька секунд.

      Знищує до 99 % бактерій*** і зменшує кількість алергенів

      AquaTrio Pro видаляє до 99% усіх бактерій*** і зменшує кількість алергенів. Завдяки наявності резервуарів для чистої та брудної води весь бруд та алергени залишатимуться у резервуарі для брудної води.

      2 щітки з мікрофібри усувають весь бруд та пил

      Потужні щітки з мікрофібри працюють зі швидкістю 6700 обертів/хв. для ефективного видалення розлитих рідин, бруду та пилу, адаптуючись до різних форм підлоги і навіть чищення у тріщинах.

      Світлодіодні індикатори повідомляють про необхідність виконання певної дії

      Світлодіодний індикатор повідомляє про необхідність виконання певної дії. Він стає зеленим, коли AquaTrio Pro вмикається і готовий до прибирання. Стає синім, коли резервуари для води потрібно наповнити або спорожнити, і червоним, коли щось перешкоджає руху щіток. У такому разі потрібно видалити перешкоду і продовжити прибирання.

      Антиалергенна якість, перевірена Європейським центром дослідження проблем алергії (ECARF)

      Пилосос AquaTrio з технологією фільтрації води сертифіковано Європейським центром дослідження проблем алергії як антиалергенний пристрій. Його технологія Aqua Cyclone захоплює бруд та пил; алергени потрапляють у воду і не повертаються у повітря. AquaTrio видаляє 99,95% алергенів (шерсті котів та собак, кліщів або пилку) для дому без алергії.

      Технічні характеристики

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Лоток для промивання
        Ширина насадки
        320 мм

      • Практичність

        Ручка для легкого підйому
        Так
        Переміщається вперед або назад
        Так
        Радіус дії
        9,5  м
        Заміна щітки під час прибирання
        Не потрібно
        Ємність резервуара для чистої води (макс.)
        0,65  л
        Чиста вода: індикатор наповнення
        Так, світлодіодний індикатор
        Миючі засоби, які можна використовувати
        прозорий миючий засіб або вода
        Резервуар для брудної води: індикатор наповнення
        Так, світлодіодний індикатор
        Ємність резервуара для чистої води (макс.)
        0,8  л
        Фільтри, які потрібно мити
        Немає
        Живлення
        Робота від мережі
        Час початку роботи
        Відразу
        Підходить для дерев’яної підлоги та паркету
        Так
        Покриття поверхні на резервуарі
        Більше 60 м2
        Довжина шнура
        8  м

      • Ефективність

        Технологія чищення
        Технологія Triple-Acceleration
        Елемент для вологого прибирання
        2 поворотні щітки з мікрофібри
        Вхідна потужність (IEC)
        Макс. 500  Вт
        Механічна сила
        6700 обертів/хв.

      • Надійність

        Заощадження енергії
        Так

      • Фільтрація

        Система фільтрації
        Циклонічна. Немає фільтрів, які потрібно мити

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ДxШxВ)
        305 x 320 x 1150  мм
        Розміри упаковки (ДxШxВ)
        790 x 390 x 395  мм
        Вага виробу
        6,7  кг
        Вага з упакуванням
        10,8  кг

      • Дизайн

        Колір
        Антрацит

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • * підходить для вологого прибирання
          • ** у порівнянні з прибиранням за допомогою пилососа потужністю 2200 Вт і звичайним миттям підлоги
          • *** у разі використання миючого засобу

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись