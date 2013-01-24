Пилососить, миє і висушує за один раз
Пилосос AquaTrio Pro одночасно пилососить, миє і висушує, заощаджуючи до 50% часу і зусиль*. Потужні та м’які щітки з мікрофібри ефективно видаляють бруд і плями. Для чудових видимих результатів вологого прибирання твердої підлоги**. Переглянути усі переваги
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Пилососить, миє і висушує за один раз
Пилосос AquaTrio Pro одночасно пилососить, миє і висушує, заощаджуючи до 50% часу і зусиль*. Потужні та м’які щітки з мікрофібри ефективно видаляють бруд і плями. Для чудових видимих результатів вологого прибирання твердої підлоги**. Переглянути усі переваги
- Пилососить: потужна технологія Aqua Cyclone втягує і видаляє усю розлиту рідину, бруд і пил - Миє: щітки з мікрофібри, які обертаються в різні сторони, розпилюють чисту воду для ефективного видалення бруду і пилу. Весь бруд розчиняється у воді та поміщається в окремий резервуар. - Висушує: швидке обертання щіток створює потік повітря, після якого підлога залишається майже сухою
AquaTrio Pro забезпечує відмінні результати з використанням холодної або теплої води з-під крана. За необхідності можна також додати миючий засіб. Використовуйте засоби для чищення підлоги, які утворюють мало піни або взагалі її не утворюють і підходять для Вашого типу твердої підлоги.
Завдяки окремим резервуарам для чистої та брудної води, Ви завжди прибираєте чистою водою. Увесь бруд та алергени залишаються у резервуарі для брудної води.
Підлога висихає на 50 % швидше порівняно зі звичайним миттям.
Ідеально для твердих підлог (які можна мити): дерев’яної підлоги, паркету, ламінату, вінілу/лінолеуму, кераміки/плитки, мармуру/природного каменю.
Один повний резервуар ємністю 700 мл дозволяє прибрати більше 60 м2 твердої підлоги; прибирання великих площ лише з мінімальною кількістю води.
Щітки чистяться самі під час використання. Завдяки відцентровій силі зібраний з підлоги бруд та вода викручуються зі щіток у резервуар для брудної води. Для оптимального чищення заміняйте щітки AquaTrio Pro кожні 6 місяців (FC8054).
Високоефективна потужність дозволяє зекономити до 50% енергії порівняно з використанням звичайного пилососа. Також потрібно на 70% менше води порівняно з вологим прибиранням.
AquaTrio Pro очищується сам. Просто поставте пристрій на спеціальний лоток для промивання, налийте в цей лоток чашку води з-під крана та увімкніть його на кілька секунд.
AquaTrio Pro видаляє до 99% усіх бактерій*** і зменшує кількість алергенів. Завдяки наявності резервуарів для чистої та брудної води весь бруд та алергени залишатимуться у резервуарі для брудної води.
Потужні щітки з мікрофібри працюють зі швидкістю 6700 обертів/хв. для ефективного видалення розлитих рідин, бруду та пилу, адаптуючись до різних форм підлоги і навіть чищення у тріщинах.
Світлодіодний індикатор повідомляє про необхідність виконання певної дії. Він стає зеленим, коли AquaTrio Pro вмикається і готовий до прибирання. Стає синім, коли резервуари для води потрібно наповнити або спорожнити, і червоним, коли щось перешкоджає руху щіток. У такому разі потрібно видалити перешкоду і продовжити прибирання.
Пилосос AquaTrio з технологією фільтрації води сертифіковано Європейським центром дослідження проблем алергії як антиалергенний пристрій. Його технологія Aqua Cyclone захоплює бруд та пил; алергени потрапляють у воду і не повертаються у повітря. AquaTrio видаляє 99,95% алергенів (шерсті котів та собак, кліщів або пилку) для дому без алергії.
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Надійність
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