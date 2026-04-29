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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

FC8031/00

Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік.

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  • 26 July 2026

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