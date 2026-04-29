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Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
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FC8031/00
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Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік.
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