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Philips Vacuum cleaner replacement filter FC8071/01 1 HEPA10 filter + 1 filter Excellent filtration Replace every 6 months Compatible with FC8140…49

FC8071/01
Загальна оцінка / 5
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    Philips Vacuum cleaner replacement filter FC8071/01 1 HEPA10 filter + 1 filter Excellent filtration Replace every 6 months Compatible with FC8140…49

    FC8071/01

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 319.00грн

    Philips Vacuum cleaner replacement filter FC8071/01 1 HEPA10 filter + 1 filter Excellent filtration Replace every 6 months Compatible with FC8140…49

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 319.00грн

    Philips Vacuum cleaner replacement filter FC8071/01 1 HEPA10 filter + 1 filter Excellent filtration Replace every 6 months Compatible with FC8140…49

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