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Пилосос із мішком для пилу

FC8208/01
Загальна оцінка / 5
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    Пилосос із мішком для пилу

    FC8208/01
    Загальна оцінка / 5

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Пилосос із мішком для пилу

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Пилосос із мішком для пилу

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Яскравий пурпур

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр HEPA, який можна мити

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        У коробці для зберігання із пластифікованого картону
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        35  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1400  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1600  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        84  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        300  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        29  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        5  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Тип трубки
        Пластикова трубка з 3-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        3,5  кг

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