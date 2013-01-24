Надійна ефективність чищення
Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна ефективність чищення
Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги
Надійна ефективність чищення
Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна ефективність чищення
Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги
Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.
Шнур можна намотати навколо п’яти, що дає змогу зручно зберігати пристрій.
Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.
Гумові задні коліщатка знижують ризик подряпин на твердій підлозі тощо.
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