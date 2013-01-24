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Economy

Пилосос із мішком для пилу

FC8348/01
Загальна оцінка / 5
  • Надійна ефективність чищення Надійна ефективність чищення Надійна ефективність чищення
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    Economy Пилосос із мішком для пилу

    FC8348/01
    Загальна оцінка / 5

    Надійна ефективність чищення

    Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Economy Пилосос із мішком для пилу

    Надійна ефективність чищення

    Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги

    Надійна ефективність чищення

    Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Economy Пилосос із мішком для пилу

    Надійна ефективність чищення

    Легкий та компактний економний пилосос, який зручно переносити та легко зберігати, обладнаний універсальною насадкою, яку можна використовувати для прибирання будь-якого підлогового покриття. Додаткова щілинна насадка дозволяє досягти до усіх закутків та щілин. Переглянути усі переваги

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      Надійна ефективність чищення

      • HomeCare
      Потужність 1400 Вт

      Потужність 1400 Вт

      Щілинна насадка

      Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.

      Пристрій для змотування і зручного зберігання шнура живлення

      Шнур можна намотати навколо п’яти, що дає змогу зручно зберігати пристрій.

      Електронне керування потужністю

      Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.

      Гумові задні коліщатка

      Гумові задні коліщатка знижують ризик подряпин на твердій підлозі тощо.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Насичений жовтий

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        Паперовий мішок
        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Мікрофільтр AFS
        HEPA AirSeal
        Так

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        29  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1200  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1400  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        200  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        200  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        8  м
        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control
        Так
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        Касета Clean Comfort
        Так
        Довжина шнура
        5  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

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