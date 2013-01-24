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    EasyClean

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8722/01
    Загальна оцінка / 5
    • Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль
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      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      FC8722/01
      Загальна оцінка / 5

      Прибирайте без зусиль

      Пилосос EasyClean створено для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      Прибирайте без зусиль

      Пилосос EasyClean створено для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      Прибирайте без зусиль

      Пилосос EasyClean створено для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      Прибирайте без зусиль

      Пилосос EasyClean створено для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

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        EasyClean

        EasyClean

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прибирайте без зусиль

        Мішок не потрібен

        • 1800 Вт
        • Насадка для прибирання шерсті тварин
        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          34  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          300  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          26,5  кПа

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12
          Тип фільтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Місткість мішка для пилу
          2  л

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          На ручці
          Додаткова насадка
          Насадка з турбощіткою
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          6  кг

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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