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    EasyClean

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8732/01
    Загальна оцінка / 5
    • Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль
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      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      FC8732/01
      Загальна оцінка / 5

      Прибирайте без зусиль

      Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      Прибирайте без зусиль

      Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      Прибирайте без зусиль

      Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      Прибирайте без зусиль

      Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

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        EasyClean

        EasyClean

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прибирайте без зусиль

        Надзвичайно довгий шнур, мішок для пилу не потрібен

        • 1800 Вт
        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

        Покращений циклон для тривалішої потужності всмоктування

        Покращений циклон для тривалішої потужності всмоктування

        Цей пилосос EasyClean має покращений циклон, який захоплює ще більше пилу з повітря.

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково підібрані пилососом цінні речі.

        Переможець тестування: мультинасадка для ретельного та обережного прибирання

        Переможець тестування: мультинасадка для ретельного та обережного прибирання

        Надзвичайно ефективне прибирання будь-якої підлоги завдяки мультинасадці, яка перемогла у рамках цієї оцінки споживачами. Широкий повітряний канал забезпечує оптимальний потік повітря та дає змогу ретельно прибирати навіть уздовж стін. Спеціальний подвійний шарнір забезпечує постійний контакт із підлогою для найкращих результатів прибирання. Ця високоякісна насадка, розроблена та створена в Німеччині компанією WesselWerk, має металеву підошву зі щітками по периметру та ретельно чистить тверду підлогу, щілини та килими.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12
          Тип фільтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Місткість мішка для пилу
          2  л

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          36  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          300  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          29  кПа

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Пластик
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          8  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          6  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          510 x 270 x 320  мм

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