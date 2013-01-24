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Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.
Цей пилосос EasyClean має покращений циклон, який захоплює ще більше пилу з повітря.
Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково підібрані пилососом цінні речі.
Надзвичайно ефективне прибирання будь-якої підлоги завдяки мультинасадці, яка перемогла у рамках цієї оцінки споживачами. Широкий повітряний канал забезпечує оптимальний потік повітря та дає змогу ретельно прибирати навіть уздовж стін. Спеціальний подвійний шарнір забезпечує постійний контакт із підлогою для найкращих результатів прибирання. Ця високоякісна насадка, розроблена та створена в Німеччині компанією WesselWerk, має металеву підошву зі щітками по периметру та ретельно чистить тверду підлогу, щілини та килими.
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