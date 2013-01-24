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Фільтр з активованим вугіллям

FY2420/30
Загальна оцінка / 5
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    Фільтр з активованим вугіллям

    FY2420/30
    Загальна оцінка / 5

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    Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

    Фільтр з активованим вугіллям

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    Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

    Вдихніть різницю

    Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

    Фільтр з активованим вугіллям

    Вдихніть різницю

    Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

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      Гарантія усунення ЗЛОС і неприємного запаху

      • Усуває ЗЛОС*
      • Усуває запахи
      Термін експлуатації – цілих 12 місяців

      Термін експлуатації – цілих 12 місяців

      Активна вугільна поглинаюча поверхня у розгорнутому вигляді дорівнює розміру 43 футбольних полів, що забезпечує послідовний захист та тривалий термін експлуатації до 12 місяців.

      Ефективно усуває ЗЛОС і запахи

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, призначений для ефективного усунення різних газів, у т.ч. й шкідливих загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів.

      Технічні характеристики

      • Логістичні дані

        12 NC код
        883442030770

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