Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Парогенератор

GC6520
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
    -{discount-value}

    Парогенератор

    GC6520
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

    Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парогенератор

    Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

    Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

    Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

    Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парогенератор

    Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

    Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

    Подібні вироби

    See all steam-generator-iron

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

      Компактний потужний парогенератор

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Тиск пари до 4 бар для швидкого прасування

      Тиск пари до 4 бар для швидкого прасування

      Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.

      Легке налаштування і зберігання

      Легке налаштування і зберігання

      Легке налаштування і зберігання

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Постійна подача пари до 110 г/хв. для швидкого усунення складок

      Постійна подача пари до 110 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        110  г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Тиск
        До 4
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        1980–2350  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        800  мл
        Час нагрівання
        6  хв.
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Довжина шланга
        1,7  м

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Легке споліскування

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Розміри виробу
        31,9 x 19,9 x 16,6  см
        Вага праски
        1,2  кг
        Вага праски з платформою
        4  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись