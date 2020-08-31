Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
13 налаштувань довжини
60 хв. використання/8 год. заряджання
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.
Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
4.7
з 5
131
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Yuliia
31/08/2020
Україна
якість від Philips підтверджена роками
чудова модель...працює тихо, плавно...досить проста і зрозуміла у використанні...жодної поломки
Плюси
ціна, якість, немає поломок, навіть при тому, що я її не чищу і ніяк не обслуговую, хоча і треба по інструкції
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Мазепа
28/07/2020
Україна
Чудова машинка для стрижки волосся!
Все відмінно.Чудово стриже , не залишає “антен”, легка вага, зручна в використанні, легко очищується після стрижки, раджу всім!
Плюси
Одні плюси!
Мінуси
Мінусів поки знайшов
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Ryrikovich
30/06/2019
Україна
Дуже зручна та ефективна в повсякденному користуванні
Купили дану машинку десь пів-року тому для сімейного користування. Результатом дуже задоволені. Стриже рівно, ножі працюють відмінно, низький рівен шуму. Зокрема дуже круто стригти без дроту, оскільки вона працює на акумуляторі, що є дуже зручно. Заряд тримає довгенько. Зручна у використанні, легко чистити. Довгий термін гарантії, що не може не радувати. Рекомендую усім придбати даний товар.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
У порівнянні з попередньою моделлю Philips