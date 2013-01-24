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Hairclipper series 3000

Машинка для підстригання волосся

HC3420/15
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
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    Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

    HC3420/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

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      HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

      з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 13 налаштувань довжини
      • 60 хв. використання/8 год. заряджання
      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        13
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 23  мм
        Точність (розмір кроку)
        по 2  мм

      • Система живлення

        Функціонування
        Дротове і бездротове використання
        Час зарядження
        8  годин(-и)
        Час роботи
        60 хвилин
        Тип батареї
        Ni-MH

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Леза, які можна мити
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        • Так
        • Плюс 3 роки в разі реєстрації

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