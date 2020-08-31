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  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
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  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

Більше не доступний

Hairclipper series 3000Машинка для підстригання волосся

HC3420/15

4.7
| (131) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 13 налаштувань довжини

  • 60 хв. використання/8 год. заряджання

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

131

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

31/08/2020

Україна

Україна

якість від Philips підтверджена роками

чудова модель...працює тихо, плавно...досить проста і зрозуміла у використанні...жодної поломки

Плюси

ціна, якість, немає поломок, навіть при тому, що я її не чищу і ніяк не обслуговую, хоча і треба по інструкції

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

28/07/2020

Україна

Україна

Чудова машинка для стрижки волосся!

Все відмінно.Чудово стриже , не залишає “антен”, легка вага, зручна в використанні, легко очищується після стрижки, раджу всім!

Плюси

Одні плюси!

Мінуси

Мінусів поки знайшов

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

30/06/2019

Україна

Україна

Дуже зручна та ефективна в повсякденному користуванні

Купили дану машинку десь пів-року тому для сімейного користування. Результатом дуже задоволені. Стриже рівно, ножі працюють відмінно, низький рівен шуму. Зокрема дуже круто стригти без дроту, оскільки вона працює на акумуляторі, що є дуже зручно. Заряд тримає довгенько. Зручна у використанні, легко чистити. Довгий термін гарантії, що не може не радувати. Рекомендую усім придбати даний товар.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для підстригання волосся

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. У порівнянні з попередньою моделлю Philips