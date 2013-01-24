HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги
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HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.
Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.
Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.
Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.
Система зрізання
Система живлення
Простота у користуванні
Обслуговування