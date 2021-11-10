Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
24 налаштування довжини
75 хв. використання/8 год. заряджання
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.
Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
4.4
з 5
224
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
vkisurin
10/11/2021
Україна
Безпровідна машинка для стрижки волосся
Чудова машинка. Має довгий ресурс роботи на одному заряді. Зручна у користуванні. Легка в обслуговуванні. При необхідності можно користуватись з підключеним дротом зарядного пристрою. Єдиний мінус, це відсутність контролю часу процеса зарядки.
Плюси
мобільність, зручність, ресурс
Мінуси
індикація заряду
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Гарна машинка для стрижки волосся
Дуже якісно стриже в домашніх умовах має компактний корпус
Плюси
Самозаточувальні леза
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
viktorpl
29/07/2020
Україна
Удобная, отличный аккумулятор
Планировал заменить старую машину (HQ8505), а потом возникла необходимость во второй машинке для далеких поездок. Искал с быстрой зарядкой и Li-ion аккумулятором без эффекта памяти. Остановился на этой модели. Мне хватает средней насадки. Даже научился стричься самостоятельно (только затылок сложновато).
Плюси
Простая, надежная, быстрая арядка, Li-ion аккумулятор
Мінуси
не встретил
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
У порівнянні з попередньою моделлю Philips