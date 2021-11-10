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  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

Більше не доступний

Hairclipper series 5000Машинка для підстригання волосся

HC5440/15

4.4
| (224) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 24 налаштування довжини

  • 75 хв. використання/8 год. заряджання

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Технічні характеристики

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4.4

з 5

224

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Безпровідна машинка для стрижки волосся

Чудова машинка. Має довгий ресурс роботи на одному заряді. Зручна у користуванні. Легка в обслуговуванні. При необхідності можно користуватись з підключеним дротом зарядного пристрою. Єдиний мінус, це відсутність контролю часу процеса зарядки.

Плюси

мобільність, зручність, ресурс

Мінуси

індикація заряду

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

07/07/2021

Україна

Україна

Гарна машинка для стрижки волосся

Дуже якісно стриже в домашніх умовах має компактний корпус

Плюси

Самозаточувальні леза

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

29/07/2020

Україна

Україна

Удобная, отличный аккумулятор

Планировал заменить старую машину (HQ8505), а потом возникла необходимость во второй машинке для далеких поездок. Искал с быстрой зарядкой и Li-ion аккумулятором без эффекта памяти. Остановился на этой модели. Мне хватает средней насадки. Даже научился стричься самостоятельно (только затылок сложновато).

Плюси

Простая, надежная, быстрая арядка, Li-ion аккумулятор

Мінуси

не встретил

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. У порівнянні з попередньою моделлю Philips