Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Hairclipper series 5000

Машинка для підстригання волосся

HC5440/15
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
    -{discount-value}

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    HC5440/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-hair-clippers

      HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

      з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 24 налаштування довжини
      • 75 хв. використання/8 год. заряджання
      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

      Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        24
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 23  мм
        Точність (розмір кроку)
        по 1  мм

      • Система живлення

        Функціонування
        Дротове і бездротове використання
        Час зарядження
        8  годин(-и)
        Час роботи
        75 хвилин
        Тип батареї
        Ni-MH

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Леза, які можна мити
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        • Так
        • Плюс 3 роки в разі реєстрації

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • У порівнянні з попередньою моделлю Philips

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись