HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, надійні титанові леза та регульовані гребінці для бороди і волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги
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HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, надійні титанові леза та регульовані гребінці для бороди і волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної експлуатації та вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*
Вдосконалені титанові леза твердіші за сталь для максимальної надійності. Крім того, леза самі заточуються для тривалого використання і щоразу точного підстригання.
Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 90 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання.
Кнопка турбопотужності збільшує швидкість зрізання для ідеального підстригання навіть найтовстіших волосків.
Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.
Поверніть коліщатко, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину для бороди чи ідеальної щетини. Просто під’єднайте регульований гребінець для бороди для вибору одного з 23 налаштувань із фіксацією від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Машинка для підстригання волосся постачається з міцним твердим футляром для абсолютної надійності та зберігання в оптимальних умовах для максимальної потужності і точності.
Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.
Система зрізання
Система живлення
Простота у користуванні
Обслуговування
Зберігання