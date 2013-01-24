У комплекті гребінець для бороди із 23 налаштуваннями довжини – від 1 до 23 мм

Поверніть коліщатко, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину для бороди чи ідеальної щетини. Просто під’єднайте регульований гребінець для бороди для вибору одного з 23 налаштувань із фіксацією від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.