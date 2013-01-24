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Hairclipper series 5000

Машинка для підстригання волосся

HC5450/80
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  • HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*
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    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    HC5450/80
    Отримайте підтримку для цього виробу

    HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, надійні титанові леза та регульовані гребінці для бороди і волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, надійні титанові леза та регульовані гребінці для бороди і волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

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      HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

      з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

      • Титанові леза
      • 24 налаштування довжини
      • 90 хв. використання/1 год. заряджання
      • Регульований гребінець д/бороди, футляр
      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної експлуатації та вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*

      Титанові леза, які самі заточуються, для надзвичайної надійності

      Титанові леза, які самі заточуються, для надзвичайної надійності

      Вдосконалені титанові леза твердіші за сталь для максимальної надійності. Крім того, леза самі заточуються для тривалого використання і щоразу точного підстригання.

      Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину; доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      90 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      90 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 90 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання.

      Кнопка турбопотужності пришвидшує підстригання

      Кнопка турбопотужності пришвидшує підстригання

      Кнопка турбопотужності збільшує швидкість зрізання для ідеального підстригання навіть найтовстіших волосків.

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

      У комплекті гребінець для бороди із 23 налаштуваннями довжини – від 1 до 23 мм

      У комплекті гребінець для бороди із 23 налаштуваннями довжини – від 1 до 23 мм

      Поверніть коліщатко, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину для бороди чи ідеальної щетини. Просто під’єднайте регульований гребінець для бороди для вибору одного з 23 налаштувань із фіксацією від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      Твердий футляр для надійного зберігання

      Твердий футляр для надійного зберігання

      Машинка для підстригання волосся постачається з міцним твердим футляром для абсолютної надійності та зберігання в оптимальних умовах для максимальної потужності і точності.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Ріжучий елемент
        Титанові леза
        Кількість налаштувань довжини
        24
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 23  мм
        Точність (розмір кроку)
        по 1  мм
        Точний гребінець для бороди
        Регульований гребінець для бороди 1–23 мм

      • Система живлення

        Функціонування
        Дротове і бездротове використання
        Час зарядження
        1  годин(-и)
        Час роботи
        90 хвилин
        Тип батареї
        Ni-MH

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Леза, які можна мити
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        • Так
        • Плюс 3 роки в разі реєстрації

      • Зберігання

        Футляр
        Твердий футляр

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