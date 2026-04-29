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Pure Essentials Collection Тостер

Більше не доступний

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Pure Essentials CollectionТостер

HD2686/30

Pure Essentials Collection Тостер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/30 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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