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HD2686/30
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User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/30 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань.