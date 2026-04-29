Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/30 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань.