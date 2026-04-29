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Інструкції і документація

User Manual Philips Kettle

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 10 March 2024

Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного металевого чайника Philips дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля.

  • PDF файл
  • 31 March 2024

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