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Плойка

HP4657/00
Загальна оцінка / 5
  • Просто блискучі локони Просто блискучі локони Просто блискучі локони
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    Плойка

    HP4657/00
    Загальна оцінка / 5

    Просто блискучі локони

    Необхідний стайлер для тугих локонів і спіральок Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Необхідний стайлер для тугих локонів і спіральок Переглянути усі переваги

    Просто блискучі локони

    Необхідний стайлер для тугих локонів і спіральок Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Просто блискучі локони

    Необхідний стайлер для тугих локонів і спіральок Переглянути усі переваги

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      Просто блискучі локони

      Стайлер SalonCurl Essential

      • 16-мм циліндр
      • Температура 180 °C
      • Хромоване покриття
      16-мм циліндр для тугих локонів та спіральок

      16-мм циліндр для тугих локонів та спіральок

      За допомогою 16-мм циліндра Ви зможете створювати локони та спіральки для створення радісного молодіжного образу.

      Температура 180 °C для чудових результатів

      Температура 180 °C для чудових результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Плойка швидко нагрівається і готова до використання через 60 секунд.

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Індикатор готовності до використання

      Індикатор готовності до використання

      Індикатор готовності до використання: індикатор стане білим на підтвердження готовності до використання

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Індикатор "увімк./вимк."

      Індикатор "увімк./вимк."

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Максимальна температура
        180  °C
        Діапазон температури
        одне налаштування
        Час нагрівання
        120 с
        Колір/обробка
        Білий та світло-зелений
        Довжина шнура
        1,8  м
        Діаметр барабана
        16  мм
        Тип нагрівача
        Керамічний нагрівач PTC
        Напруга
        Універсальна

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Холодний носик
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Тугі локони та спіральки
        Довжина волосся
        • Середнє
        • Довге
        Товщина волосся
        • Густе
        • Тонке
        • Середнє

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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