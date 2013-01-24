На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
За допомогою 16-мм циліндра Ви зможете створювати локони та спіральки для створення радісного молодіжного образу.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Плойка швидко нагрівається і готова до використання через 60 секунд.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Індикатор готовності до використання: індикатор стане білим на підтвердження готовності до використання
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування