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Satinelle

Епілятор Satinelle

HP6400/00
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1 нагорода
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
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    Satinelle Епілятор Satinelle

    HP6400/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими до чотирьох тижнів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор Satinelle

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими до чотирьох тижнів. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так
        Металічна система епіляції
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        100–240  В
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        Споживання енергії
        7,5  Вт
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733

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