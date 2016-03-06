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  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
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  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
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  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

Більше не доступний

SatinelleЕпілятор Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими до чотирьох тижнів.
Переглянути всі переваги

Швидкий та ефективний епілятор

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

  • Ноги

Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.

Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

18

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
2

06/03/2016

Polska

Polska

Polecam

Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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