Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими до чотирьох тижнів. Переглянути усі переваги
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Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими до чотирьох тижнів. Переглянути усі переваги
Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць
Цей епілятор має епіляційну головку, яку можна мити. Завдяки чому її можна мити під краном для кращої гігієни.
Характеристики
Технічні характеристики