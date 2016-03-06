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Більше не доступний
Ноги
Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць
4.2
з 5
18
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Karola90
06/03/2016
Polska
Polecam
Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle