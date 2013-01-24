Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування