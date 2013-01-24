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Фен

HP8103/00
Загальна оцінка / 5
  • Легкий догляд за волоссям Легкий догляд за волоссям Легкий догляд за волоссям
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    Фен

    HP8103/00
    Загальна оцінка / 5

    Легкий догляд за волоссям

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    Фен

    Легкий догляд за волоссям

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    Легкий догляд за волоссям

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    Фен

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      Компактний фен SalonDry Compact

      • 1400 Вт
      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

      Компактна конструкція для зручного користування

      Компактна конструкція для зручного користування

      Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1400  Вт

      • Характеристики

        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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