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Фен

HP8116/70
Загальна оцінка / 5
  • Кращий догляд за волоссям Кращий догляд за волоссям Кращий догляд за волоссям
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    Фен

    HP8116/70
    Загальна оцінка / 5

    Кращий догляд за волоссям

    Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 369.00грн
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    Фен

    Кращий догляд за волоссям

    Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт Переглянути усі переваги

    Кращий догляд за волоссям

    Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 369.00грн
    Знайти подібні вироби

    Фен

    Кращий догляд за волоссям

    Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт Переглянути усі переваги

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      Кращий догляд за волоссям

      Care&Control

      • 1400 Вт
      • Care&Control
      • Можливість складання
      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

      Вбудована насадка для більш ефективного сушіння

      Вбудована насадка для більш ефективного сушіння

      Унікальний фен із насадкою, вбудованою в обтічну конструкцію, для максимальної ефективності сушіння.

      Компактна конструкція для зручного користування

      Компактна конструкція для зручного користування

      Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря – це налаштування низької температури, що забезпечує лагідне сушіння волосся для якомога меншого негативного впливу на нього. Ця функція підходить для усіх типів волосся, особливо для тонкого, сухого або пошкодженого. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Шнур живлення довжиною 1,5 м

      Шнур живлення довжиною 1,5 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1400  Вт
        Довжина шнура
        1,5  м
        Колір/обробка
        Білий і рожевий
        Напруга
        220 В

      • Характеристики

        Складана ручка
        Так
        Холодний обдув
        Ні
        Налаштування
        3 режими нагрівання/швидкості
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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