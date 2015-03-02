Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт
1400 Вт
Care&Control
Можливість складання
Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/70 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8116/70 Hairdryer