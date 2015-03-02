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Більше не доступний

Фен

HP8116/70

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Кращий догляд за волоссям

Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care &Control потужністю 1400 Вт

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Care&Control

Кращий догляд за волоссям

  • 1400 Вт

  • Care&Control

  • Можливість складання

Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Три зручні налаштування для більшого контролю

Три зручні налаштування для більшого контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

Складана ручка для зручного перенесення

Складана ручка для зручного перенесення

Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/70 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8116/70 Hairdryer

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