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  • Підтримуйте природне зволоження волосся
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  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
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  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся
  • Підтримуйте природне зволоження волосся

Більше не доступний

MoistureProtectСтайлер

HP8372/00

4.7
| (467) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Підтримуйте природне зволоження волосся
Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.).
Переглянути всі переваги

Для здорового блиску

Підтримуйте природне зволоження волосся

  • Технологія MoistureProtect

  • Функція іонізації

  • Плаваючі керамічні пластини

Ідеальне збереження вологи за допомогою інноваційного сенсора

Ідеальне збереження вологи за допомогою інноваційного сенсора

Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.

Запобігання наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

Запобігання наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

Менший натиск на волосся для запобігання ламкості

Менший натиск на волосся для запобігання ламкості

Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості волосся.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Відгуки

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4.7

з 5

467

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

20/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер

Якісно, швидко та практично. Дружина дуже задоволена!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

09/11/2021

Україна

Україна

Бесподобно!

Быстрый нагрев, удобное управление, режим работы, позволяющий не травмировать самые капризные или слабые волосы. Регулировка нагрева - то, что нужно. К пластинам ничего не прилипает и не пригорает, пластины очень гладкие. Супруга даже досушивает волосы им, а не феном, потому что таким образом обеспечивается более мягкое воздействие на волосы

Плюси

Удобный, функциональный

Мінуси

Недостатков не обнаружено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасная плойка и сервис филипс

Чудесная плойка, выравнивала бережно и хорошо, мне безумно она нравилась, я считала ее просто лучшим что есть в этом мире. Выравнивала на нижних температурах и все было прекрасно. один рас меняла по гарантии, потому что в Израиле что-то с розеткой не сложилось и она перестала работать. Но все хороош

Плюси

Все супер, лучшая

Мінуси

Ничего

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся

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