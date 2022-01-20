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Технологія MoistureProtect
Функція іонізації
Плаваючі керамічні пластини
Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості волосся.
Нагороди
4.7
з 5
467
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Almaz1974
20/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Супер
Якісно, швидко та практично. Дружина дуже задоволена!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся
Lyafa
09/11/2021
Україна
Бесподобно!
Быстрый нагрев, удобное управление, режим работы, позволяющий не травмировать самые капризные или слабые волосы. Регулировка нагрева - то, что нужно. К пластинам ничего не прилипает и не пригорает, пластины очень гладкие. Супруга даже досушивает волосы им, а не феном, потому что таким образом обеспечивается более мягкое воздействие на волосы
Плюси
Удобный, функциональный
Мінуси
Недостатков не обнаружено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся
Arina24
02/11/2021
Україна
Прекрасная плойка и сервис филипс
Чудесная плойка, выравнивала бережно и хорошо, мне безумно она нравилась, я считала ее просто лучшим что есть в этом мире. Выравнивала на нижних температурах и все было прекрасно. один рас меняла по гарантии, потому что в Израиле что-то с розеткой не сложилось и она перестала работать. Но все хороош
Плюси
Все супер, лучшая
Мінуси
Ничего
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся
Цей відгук про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волосся