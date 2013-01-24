Підтримуйте природне зволоження волосся
Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримуйте природне зволоження волосся
Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги
Підтримуйте природне зволоження волосся
Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримуйте природне зволоження волосся
Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги
Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості волосся.
Сенсор MoistureProtect регулює температуру розпрямлюючих пластин відповідно до потреб волосся, захищаючи його від перегрівання.
Цей стайлер для розпрямлення волосся підтримує більш сталу температуру для відповідних результатів. Високоефективний нагрівач забезпечує помірнішу температуру, гарантуючи потрібний результат! Укладка стане швидшою, оскільки потребує меншої кількості рухів.
Високоефективний нагрівач забезпечує швидке нагрівання лише за 15 секунд.
3 налаштування температури (200 °C – 175 °C – 150 °C), які працюють разом із сенсором для розпрямлення за найкращої для Вашого типу волосся температури.
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