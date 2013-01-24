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MoistureProtect

Стайлер

HP8372/00
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Підтримуйте природне зволоження волосся Підтримуйте природне зволоження волосся Підтримуйте природне зволоження волосся
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    MoistureProtect Стайлер

    HP8372/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Підтримуйте природне зволоження волосся

    Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    MoistureProtect Стайлер

    Підтримуйте природне зволоження волосся

    Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги

    Підтримуйте природне зволоження волосся

    Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    MoistureProtect Стайлер

    Підтримуйте природне зволоження волосся

    Сенсорна технологія захищає баланс вологи волосся. Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Збереження до 63% вологи (визначено після 1 руху у 2013 р.). Переглянути усі переваги

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      Підтримуйте природне зволоження волосся

      Для здорового блиску

      • Технологія MoistureProtect
      • Функція іонізації
      • Плаваючі керамічні пластини
      Ідеальне збереження вологи за допомогою інноваційного сенсора

      Ідеальне збереження вологи за допомогою інноваційного сенсора

      Сенсор перевіряє волосся 30 разів на секунду та адаптує температуру для підтримання природного зволоження.

      Запобігання наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

      Запобігання наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Менший натиск на волосся для запобігання ламкості

      Менший натиск на волосся для запобігання ламкості

      Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості волосся.

      Ідеальний контроль тепла за допомогою інноваційного сенсора

      Ідеальний контроль тепла за допомогою інноваційного сенсора

      Сенсор MoistureProtect регулює температуру розпрямлюючих пластин відповідно до потреб волосся, захищаючи його від перегрівання.

      Швидший та дбайливіший високоефективний нагрівач

      Швидший та дбайливіший високоефективний нагрівач

      Цей стайлер для розпрямлення волосся підтримує більш сталу температуру для відповідних результатів. Високоефективний нагрівач забезпечує помірнішу температуру, гарантуючи потрібний результат! Укладка стане швидшою, оскільки потребує меншої кількості рухів.

      Миттєве нагрівання за 15 сек.

      Миттєве нагрівання за 15 сек.

      Високоефективний нагрівач забезпечує швидке нагрівання лише за 15 секунд.

      3 цифрові налаштування температури

      3 цифрові налаштування температури

      3 налаштування температури (200 °C – 175 °C – 150 °C), які працюють разом із сенсором для розпрямлення за найкращої для Вашого типу волосся температури.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        2.0  м
        Час нагрівання
        15 сек.
        Максимальна температура
        200  °C
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Напруга
        110–240 В

      • Технології для догляду

        Технологія MoistureProtect
        Так
        Плаваючі керамічні пластини
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        Так
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Гнучкий шнур
        Так
        Прихований дисплей
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Аксесуари

        Футляр
        Так

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