Голіться ретельно
Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Голіться ретельно
Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
Голіться ретельно
Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Голіться ретельно
Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Завдяки системі об’ємного повторення контурів окремі бритвені головки здатні повторювати вигини на обличчі та шиї. Це забезпечує досконале гоління навіть у важкодоступних місцях.
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Обслуговування