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6000 series

Електробритва

HQ6095/22
Загальна оцінка / 5
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    6000 series Електробритва

    HQ6095/22
    Загальна оцінка / 5

    Голіться ретельно

    Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    6000 series Електробритва

    Голіться ретельно

    Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    Голіться ретельно

    Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    6000 series Електробритва

    Голіться ретельно

    Надзвичайний дизайн бритв Philips 6000 спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою об’ємного повторення контурів забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

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      Голіться ретельно

      Зголює навіть найкоротші волоски

      • Подарункова упаковка
      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

      Система об’ємного повторення контурів

      Система об’ємного повторення контурів

      Завдяки системі об’ємного повторення контурів окремі бритвені головки здатні повторювати вигини на обличчі та шиї. Це забезпечує досконале гоління навіть у важкодоступних місцях.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Футляр

      Футляр

      Автономна робота та робота від мережі

      Автономна робота та робота від мережі

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Технологія Super Lift & Cut
        Повторення контурів
        • Система повторення контурів SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Незалежні плаваючі головки
        • Система об’ємного повторення контурів
        Моделювання
        Точний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • Індикатор повного заряду батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор заряджання
        Заряджання
        • Від мережі/від акумулятора
        • Швидка зарядка
        Заряджання
        1 година
        Час гоління
        13 днів
        Чищення
        Можна мити

      • Конструкція

        Матеріал
        Хром
        Покриття корпусу
        Лаковане покриття

      • Аксесуари

        Футляр
        М’який футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

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