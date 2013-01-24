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Електробритва

HQ7140
Загальна оцінка / 5
  • Зручне й ретельне гоління Зручне й ретельне гоління Зручне й ретельне гоління
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    Електробритва

    HQ7140
    Загальна оцінка / 5

    Зручне й ретельне гоління

    Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Зручне й ретельне гоління

    Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.

    Зручне й ретельне гоління

    Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Електробритва

    Зручне й ретельне гоління

    Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.

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      Зручне й ретельне гоління

      Зголює навіть найкоротші волоски

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Бритва, яку можна мити

      Бритву можна промивати водою з-під крана.

      Висувний тример на пружині

      Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В
        Час зарядження
        8  година (-н)
        Акумуляторне живлення
        Так
        Живлення від електромережі
        Так
        Швидка зарядка
        Так
        Екологічно безпечні нікель-металгідридні акумуляторні батареї
        Так
        Час гоління
        35  година (-н)

      • Електронні функції

        Електронний вимикач
        Так
        Індикатор заряджання
        Зелена
        Індикатор повного заряду батареї
        Зелена
        Світлодіодний індикатор живлення
        Зелена

      • Вага та розміри

        F-box
        Так
        Fusion box
        Так

      • Приладдя

        Захисний ковпачок
        Так
        Щітка для чищення
        Так
        Висувний тример
        Так
        Затискач для паперу
        Так

      • Покриття корпусу

        Гумове покриття на заглибленнях для пальців
        Так
        Декорування зі вставкою
        Так

      • Система гоління

        Незалежні плаваючі головки
        Так
        Головки з нержавіючої сталі
        Так
        Знімний тримач
        Так
        Безшумна робота
        Так
        Відсутність вібрування
        Так
        Відділення для збору волосся
        Так
        Запасна головка
        HQ8
        Система Reflex Action
        Так
        Технологія Super Lift & Cut
        Так
        Система точного зрізання
        Так
        Можна промивати водою
        Так
        Верхній тримач на шарнірі
        Так
        Мікропрорізи і мікроотвори Sensotec
        Так

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