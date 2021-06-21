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  • Зручне й ретельне гоління
  • Зручне й ретельне гоління
  • Зручне й ретельне гоління

Більше не доступний

Електробритва

HQ7140/16

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Зголює навіть найкоротші волоски

Зручне й ретельне гоління

Висувний тример на пружині

Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

Бритва, яку можна мити

Бритву можна промивати водою з-під крана.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Чудова битва

Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ7140 Електробритва

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ7140 Електробритва

07/05/2019

România

România

Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”

Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 