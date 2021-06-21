Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Бритву можна промивати водою з-під крана.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ7140 Електробритва
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ7140 Електробритва
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року