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Більше не доступний
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver