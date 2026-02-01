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  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня

Більше не доступний

Блендер

HR2064/00

Різноманіття свіжих страв щодня

Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж.

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Готуйте надзвичайні коктейлі, смачні супи та свіжі соки

Різноманіття свіжих страв щодня

  • 600 Вт

  • Пластикова чаша на 2 л

  • із фільтром

  • 5 швидкостей та імпульсний режим

Фільтр для приготування прозорого соку

Фільтр для приготування прозорого соку

Завдяки цьому зручному фільтру можна запобігти потраплянню зернят і насіння в сік.

Кнопка для подрібнення льоду

Кнопка для подрібнення льоду

Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.

Ударостійка чаша

Ударостійка чаша

Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції