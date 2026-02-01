Різноманіття свіжих страв щодня

Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж.