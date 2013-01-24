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Viva Collection

Ручний блендер ProMix

HR2644/40
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Загальна оцінка / 5
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв Оптимізований контроль для швидкого приготування страв Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
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    Viva Collection Ручний блендер ProMix

    HR2644/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оптимізований контроль для швидкого приготування страв

    Потужний і надійний ручний блендер із двигуном 700 Вт і кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного вибору швидкості, а також технологією ProMix для оптимальної консистенції страви і неймовірних результатів змішування. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Ручний блендер ProMix

    Оптимізований контроль для швидкого приготування страв

    Потужний і надійний ручний блендер із двигуном 700 Вт і кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного вибору швидкості, а також технологією ProMix для оптимальної консистенції страви і неймовірних результатів змішування. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки. Переглянути усі переваги

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      Оптимізований контроль для швидкого приготування страв

      Змішування, збивання, подрібнення та багато іншого

      • 700 Вт, SpeedTouch із функцією "турбо"
      • Технологія ProMix
      • Удвічі краще змішування*
      • На 30% швидше*
      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.

      Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

      Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

      Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.

      Потужний двигун 700 Вт для найкращого змішування

      Потужний двигун 700 Вт для найкращого змішування

      Потужний і надійний двигун 700 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.

      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна основа насадки для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

      Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

      Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.

      Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

      Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

      Інтуїтивний вибір режиму швидкості: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки.

      Міксер для приготування смачних домашніх тортів та кексів

      Високоякісні вінчики з нержавіючої сталі для смачних домашніх тортів, легких і пишних кексів, повітряного рідкого тіста для млинців

      Трикутна основа насадки унікального дизайну вигнутої форми

      Трикутна основа насадки унікального дизайну вигнутої форми

      Великий подрібнювач для обробки м’яса, горіхів, сиру, шоколаду і багато іншого

      Великий подрібнювач із надгострим ножем дає змогу за кілька секунд переробити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду тощо.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Подвійний об’ємний вінчик
        • Міксер
        • Великий подрібнювач на 2 леза
        • Мірний стакан

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Європа

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Знімна насадка
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Функція "турбо"
        • Регульована швидкість

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність мірного стакана
        1  л
        Довжина шнура
        1,2  м
        Частота
        60  Гц
        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        120  В

      • Конструкція

        Колір
        Білий із червоним

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик SAN
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

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