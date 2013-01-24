Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
Потужний і надійний ручний блендер із двигуном 700 Вт і кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного вибору швидкості, а також технологією ProMix для оптимальної консистенції страви і неймовірних результатів змішування. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
Потужний і надійний ручний блендер із двигуном 700 Вт і кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного вибору швидкості, а також технологією ProMix для оптимальної консистенції страви і неймовірних результатів змішування. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки. Переглянути усі переваги
2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.
Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.
Потужний і надійний двигун 700 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна основа насадки для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.
Інтуїтивний вибір режиму швидкості: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки.
Високоякісні вінчики з нержавіючої сталі для смачних домашніх тортів, легких і пишних кексів, повітряного рідкого тіста для млинців
Трикутна основа насадки унікального дизайну вигнутої форми
Великий подрібнювач із надгострим ножем дає змогу за кілька секунд переробити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду тощо.
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу