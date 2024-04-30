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HX7101/03
Ефективне видалення нальоту та біліші зуби*
Philips Sonicare 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 рівні інтенсивності та сповіщення про надмірну силу тиску. Йде у комплекті з насадкою для відбілювання.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка
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Philips Sonicare 5300 виходить за рамки звичайного очищення, щоб без зусиль видаляти поверхневі плями для сяючої, білішої усмішки. Завдяки головці щітки W2 Optimal White легко підтримувати білосніжність зубів між процедурами професійного відбілювання, видаляючи зчищає до 7 разів більше нальоту у порівнянні з ручною зубною щіткою.
Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби
Персоналізуйте своє чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності. Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5300 пропонує вибір з 2 рівнів інтенсивності. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу потужному чищенню на високому рівні чи ніжному, але ретельному чищенню на низькому рівні, ця щітка вас не розчарує.
Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення та повідомляє вас пульсуючим звуком, знижуючи вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.
Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.
Наш перепроектований дорожній футляр достатньо компактний, щоб поміститися в сумку, і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожей. Він не тільки захищає вашу зубну щітку, але й зручно вміщує дві головки щітки. Тепер ви можете впевнено подорожувати, куди б вас не привела ваша подорож.
Елементи в комплекті
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Конструкція та покриття
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