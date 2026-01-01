Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX9002/87
Насадка для щоденного очищення
Видаляйте прихований наліт між зубами завдяки змінній насадці Philips Sonicare InterCare. Ідеальна для щоденного ретельного очищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
2 насадки для щітки в упаковці
усього
recurring payment
Насадка InterCare має подовжені щетинки, які сприяють видаленню до 3 разів більше нальоту² між зубами та у важкодоступних ділянках.
Зубні щітки Philips Sonicare делікатно, але ефективно очищують зуби та ясна завдяки до 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно спроєктовані та клінічно протестовані, тому відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Через три місяці насадка стає менш ефективною, тому стоматологи радять змінювати її регулярно. Технологія BrushSync відстежує, як часто та з яким тиском ви чистите зуби, і повідомляє, коли настав час для заміни.
Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare (окрім Philips One)³. Її легко приєднати або зняти для зручної заміни й очищення.
Ми прагнемо зменшити використання пластику на основі викопного палива, тому 70% пластику в цій насадці — біопластик.¹
Усі наші насадки постачаються в паперовому пакуванні, яке можна переробити (де це дозволено інфраструктурою).
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.