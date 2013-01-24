У 10 разів краще усунення нальоту** у важкодоступних місцях

Наша найбільш інноваційна насадка для щітки – це також наша насадка для найретельнішого чищення. Завдяки гнучкій формі насадка для щітки AdaptiveClean усуває у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях. Рух насадки для щітки спеціально розроблено для покращення динамічного чищення за допомогою звукової зубної щітки Philips. Хоч би як Ви не чистили зуби, Ви отримуєте виняткове чищення, яке можна побачити й відчути.