Ретельніше чищення, здоровіші ясна
Чистити важкодоступні проблемні місця стало значно легше. Наша насадка для щітки AdaptiveClean забезпечує в 4 рази більший контакт із поверхнею* і легко поглинає зайвий тиск на щітку. Чистячи зуби, Ви отримуєте справді ретельне чищення, лагідне до ясен. Переглянути усі переваги
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Ретельніше чищення, здоровіші ясна
Чистити важкодоступні проблемні місця стало значно легше. Наша насадка для щітки AdaptiveClean забезпечує в 4 рази більший контакт із поверхнею* і легко поглинає зайвий тиск на щітку. Чистячи зуби, Ви отримуєте справді ретельне чищення, лагідне до ясен. Переглянути усі переваги
Наша насадка для щітки AdaptiveClean – це єдина насадка для електричної зубної щітки, яка може повторювати унікальну форму зубів та ясен. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими гумовими краями пристосовуються відповідно до форми поверхні кожного зуба. Ви отримуєте у 4 рази більший контакт із поверхнею* та в 10 разів краще усунення нальоту** вздовж лінії ясен та між зубами. Щітка ретельно чистить навіть важкодоступні місця, будучи лагідною до ясен.
Завдяки насадці для щітки AdaptiveClean навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення звукової зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки поглинають зайвий тиск на щітку. М’яка тканина навколо ясен захищена навіть у разі сильного чищення.
Наша найбільш інноваційна насадка для щітки – це також наша насадка для найретельнішого чищення. Завдяки гнучкій формі насадка для щітки AdaptiveClean усуває у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях. Рух насадки для щітки спеціально розроблено для покращення динамічного чищення за допомогою звукової зубної щітки Philips. Хоч би як Ви не чистили зуби, Ви отримуєте виняткове чищення, яке можна побачити й відчути.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.
Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.
Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Переваги для здоров’я
Якість та функціональність