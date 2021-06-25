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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400

    Звукова електрична зубна щітка з додатком

    HX9917/89
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини
      -{discount-value}

      Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Звукова електрична зубна щітка з додатком

      HX9917/89
      Загальна оцінка / 5

      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Звукова електрична зубна щітка з додатком

      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги

      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Звукова електрична зубна щітка з додатком

      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги

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        DiamondClean Smart 9400

        DiamondClean Smart 9400

        Звукова електрична зубна щітка з додатком

        - {discount-value}

        Усього:

        Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

        Почувайтеся впевнено, завдяки 100% охопленню

        • Персоналізовані поради
        • Інтелектуальні датчики насадки
        • Розумне розпізнавання насадки-щітки
        • 4 режими, 3 рівні інтенсивності
        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Установіть насадку для щітки G3 Premium Plaque Control, щоб випробувати можливості глибокого чищення. Щетинки насадки щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до поверхні кожного зуба, завдяки чому забезпечується в 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

        На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності

        На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності

        Щітка DiamondClean Smart забезпечує повний спектр робіт. Наші 3 налаштування інтенсивності дозволяють покращити чищення, а 4 режими задовольняють усі ваші потреби в чищенні: режим чищення – для унікального щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим ретельного чищення+ – для освіжаючого ретельного чищення та режим здоров’я ясен – для обережного чищення вздовж лінії ясен.

        Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

        Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

        Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

        Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

        Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

        Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

        Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

        Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

        Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.

        Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

        Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

        У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

        Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно

        Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно

        Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

        Підказки щодо зменшення тертя

        Підказки щодо зменшення тертя

        Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тертя. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.

        Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

        Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

        Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

        Легке та стильне заряджання – вдома та в дорозі

        Легке та стильне заряджання – вдома та в дорозі

        Вам сподобається регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання. Однак, якщо щітка розрядиться під час подорожі, ваш розкішний дорожній USB-футляр відновить заряд щітки. Встановіть щітку у футляр та під’єднайте його до ноутбука чи розетки. Щодо заряджання вдома – просто покладіть щітку у вишукану зарядну склянку, яка стильно вписується в інтер’єр ванної кімнати, а також слугує як склянка для полоскання рота.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Чорний

        • Підключення

          Бездротова технологія Bluetooth®
          Підключення до додатка для чищення

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          14 днів***
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Сумісність

          Сумісність з Android
          Android OS 8.0 або новішої версії
          Сумісність з iOS
          iPhone iOS 13.0 або новішої версії

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Розпізнавання насадки для щітки
          Синхронізація з оптимальним режимом
          Нагадування про заміну
          • Для постійного забезпечення найкращих результатів
          • світиться піктограма нагадування

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          • 1 універсальна насадка-щітка Premium
          • 1 G3 Premium Gum Care
          Дорожній футляр
          Дорожній USB-футляр для заряджання
          Ручка
          1 DiamondClean Smart
          Скляний зарядний пристрій
          1

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          Усуває до 10 разів більше нальоту*
          Таймер
          BrushPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          • Кільце засвічується фіолетовим кольором
          • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
          Функція завершальних штрихів
          Забезпечення 100% чищення

        • Режими

          3 рівні інтенсивності
          • Низький
          • Середній
          • Високий
          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Ретельне чищення+
          Для освіжаючого ретельного чищення
          Здоров’я ясен
          Для лагідного, проте ефективного чищення ясен
          Відбілювання+
          Для видалення поверхневих плям

        • Синхронізація BrushSync

          Насадка для щітки G3 Premium Gum Care
          Синхронізація з режимом здоров’я ясен
          Преміальний пристрій «Все в одному»
          Синхронізація з режимом чищення

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Датчик розташування
          Відстежує та покращує чищення
          Датчик тертя
          Допомагає зменшити тертя
          3D-карта рота
          Виділення проблемних місць
          Функція завершальних штрихів
          Скерування до пропущених місць

        • Підтримка програмного забезпечення

          Оновлення програмного забезпечення
          Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

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              • Усуває до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
              • * у порівнянні з DiamondClean
              • **у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі
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