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Більше не доступний

Power AlkalineБатарея

LR03P2F/97

Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї Philips Power Alkaline.

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Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

  • AAA

  • Лужна

Лужна технологія ідеально підходить для пристроїв, які потребують потужної енергії

Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.

Зрозумілі універсальні інструкції з використання

Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.

Технічні характеристики

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