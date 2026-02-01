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Більше не доступний
LR03P2F/97
Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії
Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї Philips Power Alkaline.
AAA
Лужна
Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.
Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.
Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.