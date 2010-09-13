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      MBD3000 Blu-ray component Hi-Fi system

      MBD3000/12

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      MBD3000 Blu-ray component Hi-Fi system

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      MBD3000 Blu-ray component Hi-Fi system
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      MBD3000 Blu-ray component Hi-Fi system

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      Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

      Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

      Ця система має загальну вихідну потужність 100 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Купольний динамік для детального та природного звуку

      Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.

      Регулювання високих і низьких частот для легкого налаштування високих та низьких тонів

      Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.

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