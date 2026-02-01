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MCD289 Micro Theater

MCD289/58

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Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

Цифровий бездротовий сабвуфер для потужних низьких частот

Цифровий бездротовий сабвуфер для потужних низьких частот

Цифровий бездротовий сабвуфер оптимізовано для відтворення низьких частот. Це гарантує потужне відтворення глибоких низьких частот із мінімальним спотворенням.

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

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