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Елегантна мікросистема DVD

Більше не доступний

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Елегантна мікросистема DVD

MCD388/12

Елегантна мікросистема DVD

Більше не доступний

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Стислий посібник - English (US)

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 17 November 2023

Посібник зі швидкої інсталяції - English (US)

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 27 November 2023

Гарантія та обслуговування

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